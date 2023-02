Wenn in Lauingen die XXL-Wurst über der Donau hängt

Die Sage rund um das traditionelle Blunzensieden hält sich. Bei bestem Faschingswetter gab es wieder ein großes Spektakel.

Man schmunzelt und staunt, schüttelt den Kopf oder lacht laut auf. Vor allem aber hat man Spaß. Und an diesem Samstagnachmittag spielte auch noch das Wetter mit. Bei Plustemperaturen und Sonnenschein haben die Lauinger wieder ihr traditionelles Blunzensieden aufgeführt – viele Menschen haben das bunte Faschingstreiben an der Donau begleitet.

Die Faiminger Diebe klauten die Lauinger Wunderwurst

Kurz zum Inhalt: Der Sage nach wollten die Lauinger Metzger einen riesigen Blunzen kochen. Doch weil kein Kessel groß genug war, hing man die Wurst über die Donau – in der Hoffnung, den Blunzen so sieden zu können. Der Hunger war groß unter den Lauinger Metzgergesellen. Das Bier stand schon auf den Tischen. Und dann kamen noch die Faiminger dazu und klauten die Lauinger Wunderwurst. So oder so ähnlich lautet die bekannte Lauinger Sage.

75 Bilder Fasching 2023: Das Lauinger Blunzensieden Foto: Karl Aumiller

Ein Skandal – damals und vermutlich auch heute. Veranstaltet wurde das Schauspiel auch heuer wieder, bereits also zum 14. Mal, von der Fanfare-Brass-Band an der Seebühne. Mit dabei war auch Bürgermeisterin Katja Müller, die die Blunzensieden-Sage vorlas.

Das Lauinger Blunzensieden fand zum 14. Mal statt. Foto: Karl Aumiller

Im Anschluss marschierte der Festzug in Richtung Albertus-Gymnasium. Dort fand das große Finale statt: ein Schlachtfest mit Kesselfleisch sowie Blut- und Leberwürsten. Blunz blauz!