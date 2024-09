Wer hat nachts in Lauingen randaliert?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizeiinspektion Dillingen einen Tumult in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen mitgeteilt. Eine Anwohnerin wurde durch den Lärm wach, den unbekannte Täter auf der Straße veranstalteten.

Dillinger Polizei sucht Zeugen

Im Zuge dieses Tumults wurde eine Baustellenabsperrung umgeworfen, welche gegen ein geparktes Fahrzeug prallte und einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursachte. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise zu den unbekannten Tätern unter der Rufnummer 09071/560 oder an jede andere Polizeidienststelle. (AZ)