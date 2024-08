Wer wollte in das Lauinger Geschäftshaus einbrechen?

Die Dillinger Polizei meldet einen versuchten Einbruch, der sich am Donnerstag ereignet hat. Bislang unbekannte Täter wollten in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Dillinger Straße in Lauingen einbrechen. Der oder die Täter wollten in der Zeit von 31. Juli, 17.30 Uhr, bis 1. August, 8 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu den dortigen Büroräumen verschaffen. Nachdem dies misslungen war, zog der Täter ohne Beute davon.

Besonders schwerer Fall der Sachbeschädigung

An den Türen hinterließ er jedoch einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall sowie Sachbeschädigung ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)