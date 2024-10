Mehrere Fahrraddiebstähle im Landkreis Dillingen

Immer wieder kommt es im Landkreis zu Fahrraddiebstählen. So hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag, 27. Oktober, im Zeitraum von 23 bis 24 Uhr in Lauingen ein weißes Mountainbike der Marke Ghost im Wert von 500 Euro entwendet. Das Fahrrad war im angegebenen Tatzeitraum unversperrt in der Herzog-Georg-Straße abgestellt. Darüber informiert die Polizei.

Beide Fahrräder sind durch unbekannte Täter entwendet worden

Daneben ist in Wertingen zwischen Montag, 14. Oktober, und Freitag, 25. Oktober, in der Zusmarshauser Straße ein gelbes Mountainbike der Marke GT gestohlen worden. Auch in diesem Fall ist der Täter oder die Täterin der Polizei zufolge unbekannt.

In beiden Fällen wird derzeit wegen Fahrraddiebstahls gegen Unbekannt ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Nummer 09071/560 beziehungsweise bei der Polizeistation Wertingen unter der Nummer 08272/99510 zu melden. (AZ)