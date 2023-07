Wie entsteht eigentlich ein Artikel für die Zeitung?

Die achte Klasse am Lauinger Albertus-Gymnasium hat beim "ZiSCH"-Projekt mitgemacht. Unsere Redakteurin Simone Fritzmeier hat sie im Unterricht besucht.

Wie viele Artikel haben Sie schon geschrieben? Was war ihr Lieblingstermin? Und wie sieht eigentlich der Alltag einer Journalistin aus? Diese und noch viel mehr Fragen haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b am Lauinger Albertus-Gymnasium Simone Fritzmeier gestellt. Die stellvertretende Redaktionsleiterin unserer Zeitung war zu Besuch an der Schule und hat über ihre Arbeit und ihren Werdegang mit den Mädels und Jungs gesprochen. Das "umgekehrte" Interview fand im Rahmen von "ZiSCH" (Zeitung in der Schule) statt. Betreut wurde es am Albertus einen Monat lang von Lehrerin Astrid Thiel.

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil

Die Augsburger Allgemeine mit ihren Heimatzeitungen bietet zusammen mit dem medienpädagogischen Institut Promedia Maassen dieses Zeitungsprojekt für Schulen an, welches ausdrücklich vom Kultusministerium unterstützt wird. Das Ziel: Ein Medium entdecken, das die Medien- und Lesekompetenz schult.

Mit dem Zeitungsprojekt ZiSCH zu mehr Medienkompetenz 1 / 5 Zurück Vorwärts Wie lernen Schülerinnen und Schüler, sich kritisch mit gedruckten und digitalen Informationen auseinanderzusetzen? Dabei hilft das Zeitungsprojekt ZiSCH ("Zeitung in der Schule") der Augsburger Allgemeinen und der Allgäuer Zeitung.

Die Anmeldephase für das aktuelle Schuljahr läuft: Hier können sich Lehrkräfte anmelden. Wer das Projekt bereits kennt: Dieses Jahr gibt es etwas Neues...

Alle Materialien, inklusive der Tageszeitung als E-Paper, gibt es ab diesem Schuljahr auf Wunsch auch komplett digital . Doch es gibt noch eine Neuigkeit.

Jeden Donnerstagmorgen präsentieren Redakteurinnen und Redakteurin der Mainpost , einer Schwesterzeitung der Augsburger Allgemeinen , einen interaktiven Live-Stream zu Medienkunde. Folge verpasst? Kein Problem, die Webinare lassen sich in der Mediathek auch nachträglich anschauen.

Mehr Infos zu ZiSCH gibt es hier.

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tageszeitung als wichtiges Informationsmedium kennen – vor allem auch zur Orientierung in der täglich wachsenden Informationsflut. Mitmachen können die Klassen 3 und 4 der Grundschulen und die 7. bis 10. Jahrgangsstufen aller Schulen.

Der Unterschied zwischen Reportage und Interview

Die Achtklässlerinnen und Achtklässler am Albertus-Gymnasium haben sich einen Monat lang mit ihrer Heimatzeitung im Unterricht befasst. Sie wissen jetzt, was beispielsweise der Unterschied zwischen einer Reportage oder einem Interview ist. Und beim Besuch von Redakteurin Simone Fritzmeier haben sie am Dienstag auch erfahren, warum die Arbeit in der Redaktion einer Zeitung so besonders ist. "Jeder Tag sieht anders aus und man lernt viele verschiedene Menschen kennen - das macht einfach Spaß", so Fritzmeier. (sb)

Lesen Sie dazu auch