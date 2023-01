Lauingen

vor 19 Min.

Wird das Parken auf dem Wittelsbacher Platz in Lauingen bald gebührenpflichtig?

Plus Der Stadtrat will ein Parkleitsystem für Lauingen, um die Suche nach Stellplätzen im Zentrum zu entschärfen. Auch der Bau eines Parkhauses ist im Gespräch.

Von Brigitte Bunk Artikel anhören Shape

Müssen die Autos von Dauerparkern direkt in der Innenstadt stehen, fragte Reiner Neumann vom Büro Modus Consult Ulm, als er dem Lauinger Stadtrat das erarbeitete Parkraumkonzept vorstellte. Um zehn Uhr vormittags seien alle Parkplätze im näheren Rathausbereich belegt. "Das bedeutet, Parkplatzsuchende fahren erst mal in der Innenstadt umher und schauen, ob jemand wegfährt", stellte Neumann klar, wo ein großer Teil des innerstädtischen Verkehrs herkomme. Bei kostenfreien Parkplätzen ohne zeitliche Begrenzung, wie auf dem Wittelsbacher Platz, liege die mittlere Parkdauer bei sechs bis sieben Stunden. "Der Stellschlüssel liegt also in der Bewirtschaftung, wenn es nicht möglich ist, weitere Parkplätze auszuweisen", erklärte der Planer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen