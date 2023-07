Lauingen

Zwei Kneipen machen zu – Betreiber klagt: "Lauingen ist tot"

Der Bierbrunnen in Lauingen (links) hat am Donnerstag letztmals geöffnet, und auch die Sonne wird demnächst schließen.

Plus Gleich zwei Kneipen in Lauingen machen dicht. Obendrauf gibt es Gerüchte um weitere Schließungen. Was ist an ihnen dran?

" Lauingen ist tot", sagt Giuseppe Princiotta am Telefon. Es ist gleich einer der ersten Sätze, die man zu hören bekommt, wenn man den Betreiber des Sun Pub/Gaststätte Sonne nach den Gründen für die Schließung fragt. "Wir können machen, was wir wollen." Er habe in den vergangenen Jahren 60.000 Euro in sein Geschäft in der Lauinger Innenstadt gesteckt, alles neu eingerichtet. "Und was ist? Gar nichts!" Spätestens nach dem City-Fest am kommenden Wochenende (14. bis 16. Juli) soll Schluss sein. Nach 17 Jahren. Und damit ist Princiotta nicht allein in der Donaustadt.

Denn neben der Sonne schließt auch der Bierbrunnen. Princiotta klagt über zu wenig Kundschaft und mangelnde Koordinierung bei größeren Festen. Wenn etwa das City-Fest bis 1 Uhr nachts dauere, hätten die Kneipen in der Umgebung nichts mehr davon außer Ärger mit Betrunkenen. Zudem habe er durch die Corona-Pandemie viele ältere Stammkunden verloren, neue Gäste kämen kaum. Er habe gehofft, dass mit der Eröffnung des T-Clubs, wo er auch den Pizzaverkauf betreibt, wieder mehr in der Innenstadt los sei. Doch das war vergeblich. Selbst stadtfremde Kunden hätten den Eindruck "Lauingen ist tot", so Princiotta. Viele seiner Stammkunden sähen das ähnlich.

