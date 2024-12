Bekannte Schriftstellerin Irma Krauß aus Lauterbach ist gestorben

Die Schriftstellerin Irma Krauß aus Lauterbach ist am zweiten Adventssonntag nach kurzer Krankheit gestorben. Sie wurde 75 Jahre alt. Irma Krauß gehörte seit 1990 zu Deutschlands renommierter Schriftstellergarde, die sich vor allem mit realitätsnaher Kinder- und Jugendliteratur einen Namen gemacht hat. Das Schreiben war ihr zwar nicht in die Wiege gelegt. Doch die Liebe zu Büchern entzündete sich bereits in der Grundschule, setzte sich in ihrer Gymnasialzeit in Dillingen und in ihrem Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule in Augsburg fort und fand ihren Höhepunkt in den erfolgreichen Jahren als Grundschullehrerin. Der Familie zuliebe gab sie mit 40 Jahren den Lehrerberuf auf, denn ihre drei Kinder brauchten sie zu Hause. Vorübergehend, dachte sie. Doch aus der Rückkehr in die Schule wurde nichts mehr, „denn“, so ihr Bekenntnis, „mir fiel rechtzeitig ein, dass ich in Wirklichkeit immer schon schreiben wollte“.

