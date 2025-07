Leckereien und Blasmusik: Das gibt's auf dem Schnellefest in Gundelfingen

Am Wochenende verwandelt die Gundelfinger Stadtkapelle den Schnellepark wieder zu einem großen Biergarten mit Blasmusik, verschiedenen Leckereien von schwäbischer Küche über Fisch hin zu Pizza und Pasta. Auf das „sehr große Speisenangebot“ ist er sehr stolz, sagt Bernd Pfab, der Vorsitzende der Stadtkapelle. Auch Crêpe, Wein und Cocktails wird es geben. Los geht es am Samstagabend um 18 Uhr mit der Gundelfinger Jugendkapelle, ab 19.30 Uhr übernimmt die Stadtkapelle traditionell die musikalische Untermalung im Schnellepark.

Nach einer kurzen Nacht geht es direkt am Sonntagvormittag weiter. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst unter freiem Himmel, in dessen Anschluss eine Fahrzeugsegnung auf dem Areal stattfindet. Ab 10.30 Uhr wird es dann wieder zünftig, wenn der Musikverein „Frohsinn“ aus Mödingen zum Frühschoppen aufspielt.

Gundelfingen feiert mit Musik und schwäbischen Köstlichkeiten im Schnellepark

Ein besonderes Augenmerk legen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf den Nachwuchs. Ab 12.30 Uhr können alle interessierten Kinder und Jugendlichen die Welt der Musik für sich entdecken. Bei musikalischen Spielen werden verschiedene Instrumente vorgestellt, die im Anschluss auch direkt ausprobiert werden können. Testen können die Kinder und Jugendlichen „eigentlich alles“, so der Vorsitzende Pfab. Von Holzblasinstrumenten wie der Klarinette über traditionelle Blechblasinstrumente wie die Posaune, das Tenorhorn oder das Euphonium sei für jeden Geschmack etwas dabei.

Gundelfinger Stadtkapelle will Nachwuchs fördern

Während die Jüngsten musikalisch experimentieren, können die älteren Gäste bei Kaffee und Kuchen weiterhin der Live-Musik lauschen. Ab 16 Uhr unterhält der Musikverein „Harmonie“ aus Sontheim an der Brenz die Zuschauerinnen und Zuschauer in Gundelfingen. Den stimmungsvollen Festausklang am Sonntagabend gestaltet schließlich traditionsgemäß wieder die Stadtkapelle Gundelfingen selbst und beendet das Festwochenende in der Gärtnerstadt.