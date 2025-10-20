Leonhardiritt 2025 in Unterliezheim: 120 Reiterinnen und Reiter erwartet

Die Pfarrgemeinde St. Leonhard Unterliezheim veranstaltet kommenden Sonntag, 26. Oktober, mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr zum 33. Mal den 1991 wiederbelebten Leonhardiritt. Die Schirmherrschaft hat Landrat Markus Müller. Um 9.15 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Festgottesdienst zum Patrozinium in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard, zelebriert von Weihbischof Florian Wörner. Der Ortsgeistliche Pater Binu Kachappilly Joseph wird konzelebrieren. Gegen 10.15 Uhr stellen sich die Pferde zum Leonhardritt auf, anschließend folgen Grußworte und die Pferdesegnung mit Umritt. Die Veranstalter erwarten erneut mehrere tausend Besucherinnen und Besucher.

Der Ablauf zum diesjährigen Leonhardiritt in Unterliezheim

Rund 120 Reiterinnen und Reiter sowie 30 Gespanne, darunter mehrere Themenwagen, werden zu einem farbenfrohen Umritt beitragen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Gefahr des Erschreckens von Pferden zu minimieren, bittet der Veranstalter darum, auf das Mitführen von Hunden entlang der Zugstrecke zu verzichten und keine Drohnen einzusetzen.

Musikalisch wird der Gottesdienst von der Musikkapelle Lutzingen gestaltet, die auch den Umritt begleitet. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Bewirtung im Festzelt. Um 17 Uhr lädt die Pfarrei zu einem Konzert des Nördlinger Bachtrompeten Ensembles in die Kirche ein. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Wer am Umritt teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bei Leonhard Schuster unter 09089 556 anzumelden. (AZ)

