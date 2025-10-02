Jetzt ist Schluss mit der Altpapiersammlung in Wertingen

Seit 56 Jahren sammeln die Wertinger Kolpingsmitglieder in der Stadt Wertingen, den Stadtteile sowie in der Gemeinde Laugna und Binswangen jährlich zweimal Altkleider und Papier. Doch damit ist bald Schluss. Der Grund: Nachdem bei den vergangenen Sammlungen ein Minus entstand, entschieden sich die Verantwortlichen dafür, die Sammlung einzustellen. Am Samstag, 11. Oktober, holen die Kolpingsmitglieder zum letzten Mal Kleidung ab, die nicht mehr getragen werden will oder kann. Auch Decken und Bettwäsche können abgegeben werden. Dafür werden rund eine Woche vor dem Sammeltermin 6000 weiße Plastiksäcke an die Haushalte mit dem Logo Kolping in Wertingen und den sieben Stadtteilen verteilt.

