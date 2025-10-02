Icon Menü
Letzte Altpapiersammlung in Wertingen: Kolping zieht Bilanz und bietet neue Abgabestelle an

Wertingen

Jetzt ist Schluss mit der Altpapiersammlung in Wertingen

Warum Kolping am Samstag, 11. Oktober, zum letzten Mal Altkleider und Altpapier in Wertingen abholt. Künftig soll es aber eine neue Abgabemöglichkeit geben.
Von Konrad Friedrich
    • |
    • |
    • |
    Zum letzten Male sind am Samstag die Kolpingsleute unterwegs und sammeln Altkleider- und Papier ein. Unser Bild zeigt Wolfgang Munz, Max Wetzel und Organisationsleiter Peter Wiedenmann.
    Zum letzten Male sind am Samstag die Kolpingsleute unterwegs und sammeln Altkleider- und Papier ein. Unser Bild zeigt Wolfgang Munz, Max Wetzel und Organisationsleiter Peter Wiedenmann. Foto: Konrad Friedrich 

    Seit 56 Jahren sammeln die Wertinger Kolpingsmitglieder in der Stadt Wertingen, den Stadtteile sowie in der Gemeinde Laugna und Binswangen jährlich zweimal Altkleider und Papier. Doch damit ist bald Schluss. Der Grund: Nachdem bei den vergangenen Sammlungen ein Minus entstand, entschieden sich die Verantwortlichen dafür, die Sammlung einzustellen. Am Samstag, 11. Oktober, holen die Kolpingsmitglieder zum letzten Mal Kleidung ab, die nicht mehr getragen werden will oder kann. Auch Decken und Bettwäsche können abgegeben werden. Dafür werden rund eine Woche vor dem Sammeltermin 6000 weiße Plastiksäcke an die Haushalte mit dem Logo Kolping in Wertingen und den sieben Stadtteilen verteilt.

