München/Syrgenstein

Lisa Schmid aus Syrgenstein will Miss Germany werden

Die 33-Jährige möchte das TV-Format nutzen, um das Thema Krankenhaus und Personal in die Öffentlichkeit zu ziehen. Warum sie sich für diesen Kanal entschieden hat.
Von Dominik Bunk
    Klinik-Managerin Lisa Schmid aus Syrgenstein will im Fernsehen auf die Lage von Krankenhäusern aufmerksam machen.
    Klinik-Managerin Lisa Schmid aus Syrgenstein will im Fernsehen auf die Lage von Krankenhäusern aufmerksam machen. Foto: Schmid

    Lisa Schmid stammt aus dem Syrgensteiner Ortsteil Altenberg, arbeitet in München als Klinikmanagerin – und will deshalb Miss Germany werden. Wie passt das zusammen? Die 33-Jährige ist mittlerweile in den Top 90 und mit dem zugehörigen TV-Team in großen Städten in ganz Deutschland unterwegs. Sie möchte die Show als Plattform nutzen, um ihre Botschaft in die Bevölkerung zu bringen. Es geht ihr um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken und um die Zukunft der medizinischen Versorgung in ganz Deutschland.

