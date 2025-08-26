Lisa Schmid aus Syrgenstein will Miss Germany werden

Lisa Schmid stammt aus dem Syrgensteiner Ortsteil Altenberg, arbeitet in München als Klinikmanagerin – und will deshalb Miss Germany werden. Wie passt das zusammen? Die 33-Jährige ist mittlerweile in den Top 90 und mit dem zugehörigen TV-Team in großen Städten in ganz Deutschland unterwegs. Sie möchte die Show als Plattform nutzen, um ihre Botschaft in die Bevölkerung zu bringen. Es geht ihr um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken und um die Zukunft der medizinischen Versorgung in ganz Deutschland.

