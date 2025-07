LKW kracht in Binswangen in Auto: Autofahrerin verletzt

Eine 31-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall mit einem LKW zwischen Höchstädt und Binswangen verletzt ist Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei befuhr die 31-Jährige am Mittwochmorgen die Staatsstraße 2033 in Richtung Höchstädt. Auf Höhe Riedschreinerhof wollte sie nach links in eine Einmündung abbiegen – doch es kam zum Zusammenstoß.

Krankenhaus und fünfstelliger Schaden nach Unfall mit LKW

Als die 31-Jährige abbiegen wollte, setzte ein 29-jähriger LKW-Fahrer zum Überholen an, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrzeuge krachten zusammen. Die Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Unfallfahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Das Fahrzeug der 31-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)

