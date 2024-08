Auf die Räder, fertig und los: Lutzingen hat jetzt eine Pumptrackanlage

Nach zweieinhalb Jahren Planungs- und Bauprozess durften die Buben und Mädchen endlich mit ihren Rädern losbrettern. Am Freitag wurde die Pumptrackanlage im Herzen der insgesamt 2200 Quadratmeter großen Sportanlage in Lutzingen eingeweiht und von Pater Antony gesegnet. Dass dieses Projekt nun so stehe, sei keine Selbstverständlichkeit, betont Lutzingens Bürgermeister Christian Weber. Die ursprüngliche Idee kam dabei von der Dorfjugend selbst, die 2020 vor der Tür des Bürgermeisters stand und um einen Ort bat, an dem sich die Jugend treffen, austauschen und gemeinsam Sport treiben kann. Dann ging alles ganz schnell und es wurde eine Interessensbekundung für dieses Projekt ausgearbeitet, die dann noch im selbigen Jahr bei der Regierung Schwaben für das Bund-Länder-Programm „Investitionspakt Sportstätten“ eingereicht wurde.

