Lutzingen: Leitplanke beschädigt und geflüchtet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist auf der Staatsstraße 2212 eine Leitplanke beschädigt worden. Die Polizei meldet, dass dies im Abschnitt 240 bei Kilometer 1,5 im Waldstück zwischen Lutzingen und Diemantstein geschah.

Am Unfallort fanden sich Fahrzeugteile, die vom Verursacher stammen könnten. Dieser entfernte sich jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, so die Polizei. Der Sachschaden an der Leitplanke beträgt rund 3000 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. Gegen den bislang unbekannten Fahrer wird nun ermittelt. (AZ)