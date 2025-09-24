Pfarreiengemeinschaft Lutzingen besucht „Aktion Hoffnung“

Im Rahmen des Pfarrausfluges besuchten die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Lutzingen das „Eine-Welt-Zentrum“ der „Aktion Hoffnung“ in Ettringen. Sie erhielten Einblicke in die Abläufe des Sortierbetriebes und konnten den Weg der Kleiderspenden vom Sammelbehälter bis zur Bereitstellung der Secondhand-Kleidung für den Verkauf in den VINTY’S-Shops verfolgen. Im Secondhand-Modeshop überzeugten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fahrt direkt von der großen Auswahl an Kleidung.

