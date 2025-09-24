Icon Menü
Lutzingen: Pfarreiengemeinschaft Lutzingen besucht „Aktion Hoffnung“

Lutzingen

Pfarreiengemeinschaft Lutzingen besucht „Aktion Hoffnung“

Reisegruppe informierte sich über die Arbeit der Hilfsorganisation in Ettringen.
Von Karin Stippler für aktion hoffnung, Hilfe für die Mission GmbH
    Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Lutzingen in Ettringen.
    Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Lutzingen in Ettringen. Foto: Karin Stippler

    Im Rahmen des Pfarrausfluges besuchten die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Lutzingen das „Eine-Welt-Zentrum“ der „Aktion Hoffnung“ in Ettringen. Sie erhielten Einblicke in die Abläufe des Sortierbetriebes und konnten den Weg der Kleiderspenden vom Sammelbehälter bis zur Bereitstellung der Secondhand-Kleidung für den Verkauf in den VINTY’S-Shops verfolgen. Im Secondhand-Modeshop überzeugten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fahrt direkt von der großen Auswahl an Kleidung.

