Theater in Lutzingen: Wenn ein Fantasiespiel den Theatersaal zum Beben bringt

Ein Besuch beim Theater in Lutzingen bedeutet seit Jahren Lachzwang pur für das meist ausverkaufte Haus im IBL-Theatersaal. Denn was die Laienspieler Jahr für Jahr an Spielwitz und Leichtigkeit auf der Bühne zeigen, ist Wirtshauskomödie pur. Hier sitzen die Angriffe der Darsteller auf die Lachmuskeln der Theaterbesucher beinahe bei jedem Mal. Und so bleibt es nicht aus, dass das Publikum nach den ersten Sätzen auf der Bühne beinahe jede Szene mit lautstarkem Gelächter und tosendem Beifall begleitet. Dabei trifft das Ensemble auch beim Suchen in der großen Theaterkiste stets das richtige Stück, wobei sich die Lutzinger Laiendarsteller meist mit großer Spielempathie ihrer jeweiligen Rollen annehmen.

Zum Schluss gibts tosenden Applaus

So auch bei der Komödie im diesjährigen Sommertheater mit dem Titel „Eine märchenhafte Vereinsfeier“ von Manfred Stanzel. Darin soll dieses Jahr die Vereinsfeier nicht nach dem gewohnten Schema ablaufen, weshalb die Vorstandschaft als Alternative ein Theaterstück aufführen will. Der Schriftführer hat auch schon ein Stück ausgesucht: ein märchenhaftes Liebesspiel! Doch schon beim Verteilen der Rollen kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Jeder will die vermeintlich beste Rolle für sich haben. Persönliche Eitelkeiten und unterschwellige Gehässigkeiten lassen das Vorhaben beinahe platzen. Trotz allem findet doch noch die erste Probe statt, bei der alles drunter und drüber geht. Und bei der Premiere kommt alles anders als geplant...

Ein Genuss sind die Darsteller mit ihrem Spielwitz und Tempo, wobei sie mit großem spielerischen Können ihre Mehrfachrollen auf die Bühne bringen. Dabei spielt Stefan Schretle den Vereinsvorsitzenden Hugo, einen sprechenden Baum und Ritter Kunibert, Magdalena Schadl seine Stellvertreterin Heidi, eine Gute Fee und Prinzessin. Markus Weber übernimmt die Rollen des Hermann, Schriftführers und Regisseurs, Klemenz Kölz tritt als Franz, Kassierer, Prinz, Frosch und Schwein über die Bühne, begleitet von Annalena Büttner als Marion, Jugendleiterin und Knappe Eduard. Karin Schweyer erfreut das Publikum als Wally, Beisitzerin, Böse Hexe und Amme und Theresa Schweihofer überzeugt als Seppi, Beisitzerin, Drache und Zwerg. Tosender Schlussapplaus des Publikums beendete eine großartige Sommertheater-Premiere in Lutzingen.