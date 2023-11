Was die Menschen in Lutzingen und Unterliezheim bewegt

Bürgermeister Christian Weber informiert bei den Bürgerversammlungen über Finanzen und Projekt der Gemeinde. Und damit scheinen alle zufrieden zu sein.

Vorweg: In beiden Bürgerversammlungen der Gemeinde, im IBL von Lutzingen sowie im Klosterbräu von Unterliezheim, wurden unter den Versammlungspunkten „Anregungen, Fragen und Diskussion an und mit dem Bürgermeister“ keinerlei Wortmeldungen aus dem jeweiligen Zuhörerkreis an Bürgermeister Christian Weber gestellt. Nicht etwa, weil nichts los war. Im Gegenteil: Beide Versammlungen waren gut besucht, die Menschen - auf jeden Fall diejenigen, die vor Ort waren - sind zufrieden. Was auch den Rathauschef freut, der ausführlich über die Finanzen und Aktivitäten der Kommune berichtete.

Eröffnet hatte Weber die Ortsteil-Bürgerversammlungen mit wichtigen Zahlen. Ein paar Beispiele: Zum 31. Dezember 2022 lebten insgesamt 985 Einwohner in der Gemeinde, davon 695 in Lutzingen und 290 in Unterliezheim. Sieben Ehen sind seit November 2022 geschlossen worden und die Jahresrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 266.377 Euro ergeben. Der Schuldenstand der Gemeinde belaufe sich Ende 2022 auf insgesamt 393.273 Euro.

Leonhardiritt in Unterliezheim ist ein Höhepunkt

Im weiteren Verlauf verwies der Bürgermeister auf den jeweils erfreulichen zweiten Platz der Gemeindeteile beim Bezirkswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Ein weiteres Highlight war die Austragung von "Spiel ohne Grenzen". Ein ebensolches Zeichen des Miteinanders war auch die Veranstaltung des jährlichen Leonhardiritts in Unterliezheim.

Weber stellte auch die aktuelle Situation bei der Sanierung der Grund- und Mittelschule Höchstädt vor. Demnach soll die Gesamtmaßnahme voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein, wobei die Kostenberechnung rund 25 Millionen Euro betrage und die Gemeinde Lutzingen hier ebenfalls ihren Beitrag über den Schulverband zu leisten habe. Ein weiteres wichtiges Projekt für die Gemeinde: die Errichtung eines Geh- und Radweges im Zuge des Ausbaus der Staatsstraße 2212 östlich von Unterliezheim. Laut Weber ein wichtiger Lückenschluss im östlichen Radverkehrsnetz von Kesseltal ins Donautal.

Im Rahmen dieser Maßnahme sei ebenfalls die Realisierung einer Geh- und Radwegeunterführung im Kreuzungsbereich Staatsstraße ST2212 und Bissinger Straß/DLG 26 geplant. Weber: „Die Gemeinde beteiligt sich wie bereits bei den Erstplanungen im Jahr 2025 vorgesehen mit einem Betrag von maximal 240.000 Euro an der Maßnahme. Im weiteren Verlauf seines Vortrags über die zukünftige Entwicklung der Gemeinde skizzierte der Rathauschef die Bauleitplanung -Bebauungsplan Kreuzwiesen, wasserrechtliche Erlaubnis sowie Abschluss der Erschließung Kreuzwiesen Bauabschnitt II im vergangenen Jahr", so Weber.

Besseres Handy-Netz in Lutzingen

Ein weiterer wichtiger Baustein in der Daseinsvorsorge sei der Glasfaserausbau. „Mit dem Ausbau wurde in beiden Ortsteilen im Frühjahr begonnen, ohne dass Kosten für die jeweiligen Grundstückseigentümer angefallen sind“, erklärte er. Ein Förderbescheid mit 90 Prozent Förderquote liegt vor, so er Bürgermeister, "womit wir als erste Kommune im Landkreis auch den Förderbescheid erhalten haben“. Nach wie vor weiße Flecken gebe es jedoch im Gemeindegebiet beim Mobilfunk. Dies solle jedoch laut Information der maßgebenden Mobilfunkgesellschaften in absehbarer Zeit durch die Errichtung eines Mobilfunkmastens im Osterholz zwischen Unterliezheim, Schwennenbach und Oberliezheim abgestellt werden. Ferner habe die Firma Vodafone angekündigt, den bisher nur von der Telekom bestückten Mobilfunkstandort in Lutzingen mitzubenutzen. Dadurch wäre eine tatsächliche Verbesserung im Mobilfunknetz durch die Erweiterung der Anbieter gegeben, wie Bürgermeister Weber in Lutzingen und Unterliezheim mitteilte. (HOW/AZ)