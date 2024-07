Zwei Autofahrer werden bei Verkehrsunfall nahe Lutzingen schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Kreisstraße DLG 25 bei Lutzingen ereignet. Ein 34-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Auto und einem Anhänger in Richtung Lutzingen. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam der Mann mit seinem Gespann aus bisher ungeklärter nach links von seinem Fahrstreifen ab und geriet auf die Gegenspur.

Zwei Rettungshubschrauber waren bei dem Verkehrsunfall in Lutzingen im Einsatz. Foto: Feuerwehr Höchstädt

Dort kam ihm ein Auto entgegen, das eine 35-Jährige fuhr. Die beiden Wagen prallten laut Polizeibericht frontal zusammen. Der 34-Jährige und die 35-Jährige erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die beiden Autos wurden stark beschädigt und kamen neben der Fahrbahn zum Stehen. Ein Großaufgebot der Feuerwehren Lutzingen, Höchstädt, Bissingen und Dillingen konnte in Zusammenarbeit mit mehreren Notärzten und Einsatzkräften der Rettungswagen den Autofahrer und die Autofahrerin aus ihren Fahrzeugwracks retten.

Feuerwehren, Polizei und Bayerisches Rotes Kreuz waren bei dem Unfall nahe Lutzingen im Einsatz. Foto: Feuerwehr Höchstädt

Zwei Rettungshubschrauber wurden angefordert. Sie flogen die Schwerverletzten in Kliniken. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Über die Höhe machte die Polizei keine Angaben.

Die Ursache für den Unfall bei Lutzingen steht noch nicht fest

Was die genaue Ursache für den schweren Verkehrsunfall war, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern dazu an.

Ein Autofahrer und eine Autofahrerin erlitten bei dem Unfall in der Nähe von Lutzingen schwere Verletzungen. Foto: Feuerwehr Höchstädt