Märkte, Konzerte und Kunst: Das Wochenende im Landkreis Dillingen wird weihnachtlich

Die Hälfte des Adventskalenders ist mittlerweile leer, Heiligabend rückt immer näher. Auch die Veranstaltungen im Landkreis Dillingen könnten weihnachtlicher nicht sein. In Dillingen eröffnet der gut besuchte Christkindlesmarkt im und um das Schloss, die Wertinger Schlossweihnacht geht in die zweite und letzte Runde. Zudem gibt es für Kulturbegeisterte zahlreiche Konzerte und Ausstellungen zu genießen. Hier die Highlights am Wochenende vom 13. bis 15. Dezember.

Weihnachtsmärkte in Dillingen, Wertingen, Wittislingen, Dattenhausen, Gut Helmeringen und Wortelstetten

Der Christkindlesmarkt rund um das Schloss Dillingen wird am Freitagabend um 18 Uhr offiziell von Oberbürgermeister Frank Kunz und dem Christkind eröffnet. Auf dem Areal können sich Besucherinnen und Besucher laut den Veranstaltern auf zahlreiche Stände mit verschiedenen Leckereien und ein großes Angebot an weihnachtlichen Waren und Geschenkideen – von Dekoartikeln und Strickwaren bis hin zu Spielwaren und Schmuck – freuen. Die Schlossweihnacht in Wertingen geht gleichzeitig in die zweite Runde. Im Schlossgraben stehen die Buden regionaler Aussteller. Die Märchen-Erzählerin „Krimhilde, die Sagenhafte“ entführt ihre Zuhörer in der Zusamstadt zudem in ferne Welten.

In Wittislingen findet am Samstag ebenfalls ein Christkindlesmarkt statt, im Schulhof und der beheizten Aula der Grundschule. Zur Eröffnung um 14 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen und eine Tombola. Auf dem Gut Helmeringen bei Lauingen startet, ebenfalls um 14 Uhr, die Hofweihnacht. Und im Buttenwiesener Ortsteil Wortelstetten gibt es am Samstag den „Budenzauber“, ein kleiner, feiner Handwerkermarkt mit Streichelzoo und Kutschfahrten auf dem Dorfplatz vor der Kirche, so die Veranstalter. Beginn ist um 17 Uhr. Der Weihnachtsmarkt in Dattenhausen findet am Samstag, 14. Dezember, auf dem Dorfplatz statt. Musikalisch umrahmt durch die Jungmusiker „Junge Egau Kids“ sowie die musikalischen Nikoläuse aus Dattenhausen bescheren die örtlichen Vereine und regionalen Aussteller den Besucherinnen und Besuchern Adventsstimmung.

Konzerte, Ausstellungen und Theater in Höchstädt, Lauingen, Glött, Wertingen und Dillingen

Auch Kulturbegeisterte kommen an diesem Wochenende im Landkreis Dillingen auf ihre Kosten. Am Samstag spielt die Haunsheimer Liedertafel im Höchstädter Schloss ein Advenzkonzert, am Sonntag in der Dreifaltigkeitskirche in Haunsheim. Im Gymnasium Wertingen gibt es „Weihnachts-Swing“ mit der Jazztaste Bigband und im Dillinger Peng & Pane treten Max Menshard und DJ El Ax Boom auf. Ein Adventskonzert mit Crediamo, Gesangverein und Blaskapelle wird außerdem am Sonntag in der Pfarrkirche in Glött gespielt.

Das Lauinger Stadeltheater führt die Komödie „Weihnachten auf dem Balkon“ auf. Für Fans von Wurzel-Krippen und alle Interessenten gibt es in Höchstädt eine Ausstellung von Theobald Pollack in der Friedrich-von-Teck-Straße.