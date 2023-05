Sie haben abgestimmt: Das ist der schönste Maibaum im Landkreis Dillingen

Jasmin Wengenmayr aus Gremheim und Rene Neugebauer aus Lauingen haben bei unserem Maibaum-Voting die meisten Stimmen erhalten. Was sie mit dem Gewinn nun vorhaben.

Seit Anfang Mai sind im Landkreis Dillingen wieder viele Liebesbeweise entlang der Straßen zu sehen. Bunt geschmückte Maibäume stehen traditionell vor dem Haus der Liebsten. Und die Männer haben sich einiges einfallen lassen: Bänder flattern im Wind, Kränze und liebevoll gestaltete rote Herzen mit dem Namen der Angebeteten schmücken die bis zu 20 Meter hohen Liebesmaien. Aber auch einige Kinder, Geschwister, Omas, Opas und Tanten haben eine Birke gestellt oder geschenkt bekommen. Im Online-Voting konnten Sie für den schönsten Maibaum im Landkreis Dillingen abstimmen.

Der schönste Maibaum steht in Gremheim im Landkreis Dillingen

Mit großem Abstand haben Jasmin Wengenmayr aus Gremheim und Rene Neugebauer aus Lauingen beim Maibaumwettbewerb der Donau Zeitung und Wertinger Zeitung gewonnen. 634 Personen und damit 31 Prozent stimmten für den Maibaum der beiden online ab und kürten diesen zum schönsten im Landkreis Dillingen. Insgesamt haben 2044 Menschen beim Voting über die 46 Fotos abgestimmt. Der Gewinn: ein Candle-Light-Dinner mit vier Gängen für fast hundert Euro im Landgasthof Schlössle in Finningen.

Als Jasmin Wengenmayr den Anruf bekommt, dass sie und ihr Freund auf dem ersten Platz gelandet ist, freut sie sich: "Ach mega." Und hinter ihrem Maibaum steckt auch eine besondere Geschichte, wie die 19-Jährige erzählt. Mit ihrem Freund Rene habe sie erst am vergangenen Sonntag gefeiert, dass sie einen Monat zusammen sind. Mit dem Maibaum am 1. Mai habe sie überhaupt nicht gerechnet. "Das kam sehr überraschend." Zusammen mit ihren Eltern habe der 27-Jährige alles geplant und die Birke zusammen mit ihrem Papa mit dem Traktor aus dem Wald geholt. Seine Familie und Freunde hätten ihm beim Schmücken geholfen. Das rote Herz am Baum habe er selbst ausgesägt, ihren Namen eingraviert und es bemalt. Für den Lauinger ist es der erste Maibaum, den er gestellt hat.

27-Jähriger aus Lauingen überrascht seine Freundin mit dem Maibaum

Nachdem der Baum am Maimorgen errichtet war, habe Neugebauer seine Liebste um 6 Uhr geweckt. Denn die Tradition besagt, dass die Liebesmaie noch bis zu dieser Uhrzeit gestohlen werden darf und deswegen bewacht werden muss. Jasmin Wengenmayr selbst ahnte nicht, was ihr Freund und ihre Eltern sich ausgedacht hatten. Nach der Überraschung gab es für die Vier Frühstück im Hof, welche die Mama schon vorbereitet hatte.

Die Idee mit dem Foto bei dem Maibaum-Voting mitzumachen, hatte ebenfalls Mutter Diana Wengenmayr, die auch die Zwei vor dem Baum fotografiert hat, wie sie sich küssen. Das Paar hat bei ihren Bekannten ordentlich Werbung dafür gemacht, dass sie für sie abstimmen. "Ich habe meinen Freunden, Familien und meinem Musikverein davon erzählt", berichtet die 19-Jährige, die beim "Donauklang" in Höchstädt-Blindheim spielt. Auf der Arbeit „bestach“ die Auszubildende zur Kauffrau im E-Commerce bei Hama in Monheim, dass sie einen Kuchen backe, wenn sie gewinne. "Denen schulde ich jetzt also einen Kuchen", sagt sie und lacht am Telefon.

Schicker essen war das Paar aus Gremheim und Lauingen bisher nur einmal. Beide freuen sich nun darauf, den Gutschein für ein Candle-Light-Dinner mit vier Gängen im Landgasthof Schlössle in Finningen einzulösen. Für den Geburtstag von ihrem Freund in knapp einem Monat hat Jasmin Wengenmayr noch etwas Zeit, um sich ebenfalls eine liebevolle Überraschung zu überlegen. (sukl)