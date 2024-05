Der Maibaum-Wettbewerb ist vorbei: Das sind die Gewinner im Kreis Dillingen

Mehr als 100 Zusendungen haben uns erreicht, am Ende kann es aber nur einen Gewinner geben. Der schönste Maibaum im Landkreis Dillingen steht in Steinheim.

Die Freude ist deutlich durchs Telefon zu hören. "Da machen Sie mich sehr glücklich heute", sagt Marina Zahm begeistert. Denn sie und ihr Verlobter, Julian Döhnel, haben bei unserem Maibaum-Wettbewerb den ersten Platz ergattert. Die Entscheidung war denkbar knapp. Denn eigentlich hat ein anderer Baum mehr Stimmen bekommen. Doch die Geschichte, die hinter dem Baum vor dem frisch bezogenen Haus in Steinheim steckt, hat die Jury bestehend aus Mitgliedern der Redaktion von Donau Zeitung und Wertinger Zeitung am Ende überzeugt.

Denn für die 26-Jährige war der Baum, mit dem Julian sie überrascht hat, nicht der erste. Es war der dritte. Und wie es die Tradition verlangt, hat Julian ihr einen Heiratsantrag gemacht. "Mit dem Baum habe ich teilweise gerechnet", erzählt sie. Ihr Freund sei die Wochen zuvor auffallend viel unterwegs gewesen. Dass er ihr gleich einen Antrag machen werde, das habe sie aber nicht erwartet. Und wie sollte es anders sein: "Da kam sofort das Ja", erzählt sie. 2622 Stimmen, also 20 Prozent, hat das Foto des Paares mit seinem Baum bekommen. Angesichts der schönen Geschichte erhalten Julian und Marina von unserer Jury den ersten Platz. Sie können ihre Verlobung bei einem Candle-Light-Dinner im Restaurant Zum Schlössle in Finningen feiern.

Maibaum-Wettbewerb im Kreis Dillingen: Platz zwei und drei gehen nicht leer aus

Luisa Wolfinger hat diesen Baum in Tuifstädt (Bissingen) für Michael Weng gestellt. Mit aufs Bild hat es Familienhund Lotti geschafft. Foto: Petra Weng

Sarah Thoma hat in Possenried diesen Baum für Josef Fischer gestellt. Foto: Thoma

Gerhard Weinmann hat, mit Unterstützung der Kinder Benedikt und Viktoria, seiner Frau Bettina zur Silberhochzeit einen Baum gestellt. Foto: Oktay Simsek

Verena, Peter und Tochter Freya posieren vor ihrem Baum in Dillingen. Verena Dainku hat den Baum für Peter Söhner gestellt, "dem besten Mann und Papa". Foto: Corina Kaltenegger

Andrea Baselt hat den dritten Maibaum von Simon Baselt bekommen. Die kleinen Herzen sind für die Kinder Moritz und Katharina. Er steht in Deisenhofen. Foto: Andrea Baselt

Auf diesem Bild sind Sophie Gleich aus Wortelstetten und Julian Schindler zu sehen. Sie hat den Baum in Binswangen aufgestellt. Foto: Renate Gleich

Zusammen mit ihren Brüdern, Freunden und Freundinnen hat Veronika Schaflitzel ihrem Freund Simon Kesselring diesen Baum gestellt. Den Namen hat sie mit einem Lötkolben ins Herz gebrannt. Foto: Katharina Burggraf

Raphaela Keis hat Lukas Körber in Steinheim mit dem Baum überrascht. Foto: Lukas Körber

Harald Mendel hat von seinen Fahrschülern Hanna und Dominik einen Baum in Dillingen gestellt bekommen. Foto: Johanna Mendel

Die kleine Emmi (5) hat ihrem Henri (5) den ersten Maibaum gestellt. Foto: Tina Koller

Maximilian Joas aus Bergheim hat diesen Baum für Sofia Frey in Kicklingen gestellt. Foto: Laura Frey

Daniel Riegl aus Lauterbach wurde in diesem Jahr ausgetrickst. Seine Freunde haben es geschafft, dass er einen Baum für sich selbst aus dem Wald geholt hat. Auf dem Foto: Daniel Riegl und seine beste Freundin Laura Jahrisch. Foto: Jahrisch

Daniel Sailer aus Glött hat einen Baum von Corinna Dannenberger bekommen. Foto: Julia Sailer

Im Biergarten des Gasthofs Krone in Bissingen steht dieser Baum, den Jana Brandelik ihrem Freund Michael Hiltner gestellt hat. Foto: Sabine Brandelik

Tobias Egger aus Geratshofen hat ein Maiele von seiner Freundin Samira Schabert bekommen. Foto: Anita Egger

Auf dem Foto sind die Helfer, die den Baum der Edelweiss Alm in Lauingen für Thomas gestellt haben. Gestellt wurde der Baum von Fabian und Tobias Kinzler. Foto: Tobias Kinzler

Zu sehen sind Lena Häußler und Marcel Fürst. Gestellt hat ihn Lena ihrem Freund Marcel in Schwennenbach. Foto: Brigitte Fürst

Dieser 14 Meter hohe Baum muss sogar von einem zweiten gehalten werden. Maja Kirchner hat ihn für Simon Stenglmair aus Laugna gestellt.

Zwei Kränze und ein Herz, so sieht der Baum von Johannes Egger aus Sontheim aus. Gestellt hat ihn Anna Mayer aus Riedsend. Foto: Lorena Egger

Vor diesem Maibaum, der in Schretzheim steht, zeigen sich Cornelia unf Peter Graf. Gestellt haben ihn Michaela Graf, Marion Allmeroth und Luca Olbrich. Foto: Graf

Florian Flemisch hat Carolin Bucher aus Gundelfingen einen großen Baum gestellt. Foto: Andreas Flemisch

In Gundelfingen steht der Baum, den Judith Reile für Simon Wille gestellt hat. Foto: Reile

Hier sind Julia Zwölfer und Valentin Kienle zu sehen. Julia brachte den wunderschönen Maibaum selbst mit dem Traktor vom Bachtal nach Ziertheim Foto: Martin Kienle

Miriam Schön und Julian Bayer haben sich extra fürs Bild in Schale geworfen. Der Baum steht in Schwenningen. Foto: Schön

Leonie Denk aus Mödingen ist bis nach Eglingen gefahren, um Lukas Urban einen Baum zu stellen. Auf den selbst gemalten Wappen sind Dinge zu sehen, die die beiden verbinden. Foto: Sonja Denk

Hier ein etwas anderer Standort: Julia Sailer hat ihrem Freund Philipp Plitzko einen Baum in die KFZ-Werkstatt in Lutzingen gestellt. Foto: Sailer

Hier ein ganz besonderer Baum: Thomas Kling aus Lauingen, echter 1860er-Fan, hat zum 60. Geburtstag diesen Baum von seinen Kindern bekommen. Foto: Jana Kling

Dieser Maibaum steht in Steinheim. Gestellt hat ihn Stefanie Wagner für Johannes Kaltenegger.

Chantal Mattern hat ihrem Tobi in Peterswörth diesen Baum gestellt. Foto: Mattern

Hier zu sehen Katharina Karg und Daniel Regensburger. Sie hat den Baum in Bergheim gestellt. Foto: Rainer Regensburger

Diesen schönen Maibaum hat Hannah ihrem Lukas in Finningen gestellt. Foto: Katrin Zanzani

Lena Becherer hat Luca Güttinger mit diesem Baum in Unterbechingen überrascht. Foto: Gütinger

Hier sind Laura Kapfer aus Blindheim und Luca Nettel aus Hochstein zu sehen. Sie hat ihn mit dem Baum überrascht. Foto: Nettel

Ganz nach Schaltjahr-Brauchtum hat Raphaela Streit aus Holzheim ihrem Christian Schulz (Gizmo) im neuen Heim diesen schönen Maibaum mit extra vielen Herzchen gestellt. Foto: Ute Schumacher

In Mödingen steht ein Maiele, das hat Isabel Fürst für ihren Freund Sebastian Donat aufgestellt. Foto: Donat

Celine Schuster hat ihrem Johannes diesen Baum in Schwenningen aufgestellt. Foto: Schuster

Diesen schöne Maibaum hat Lisa Junginger aus Höchstädt ihrem Freund Raphael Konle in Mörslingen gestellt. Foto: Susanne Konle

Diesen schönen Maibaum hat Hannah Konle aus Mörslingen ihrem Freund Tim Bayr in Holzheim gestellt. Foto: Susanne Konle

Sarah Hohenstatter hat Philipp Klemens mit diesem Baum in Weisingen überrascht. Foto: Jürgen Klemens

Julian Döhnel hat Marina Zahm mit diesem Baum nicht nur überrascht, sondern auch gleich einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat natürlich Ja gesagt. Foto: Laura Zahm

Max Riegel hat heuer von Leonie Ziegler einen Baum bekommen. Er steht in Frohnhofen. Foto: Nicole Ziegler

Unglaubliche 18 Meter misst der Baum, den Janine Sauler ihrem Matthias Mayerle in Steinheim gestellt hat. Foto: Sandra Mayerle

Alina Berchtenbreiter aus Finningen stellte ihrem Freund Maxi Schreiber einen wunderschönen und zierlichen kleinen Maibaum in Schwennenbach. Foto: Schreiber

Selina Gayer hat ihrem Freund Stefan Maier in Kicklingen diesen Baum gestellt. Foto: Gayer

Jaenette Pröller aus Lauingen wurde mit diesem Baum von Michael Veh überrascht. Foto: Michael Veh

Andrea Kraus hat ihrem Freund Maurice Würth auf der gemeinsamen Baustelle in Ballhausen einen Baum gestellt. Foto: NatureLight Photos

In Unterbissingen wurde Philipp Wieland von seiner Freundin mit diesem Baum überrascht. Foto: Ingeborg Wieland

Alisa Lang hat heuer ihrem Freund Stefan Götz aus Lutzingen einen Baum gestellt. Foto: Markus Götz

In Ellerbach steht dieser Maibaum, gestellt hat ihn Leni für ihren Freund Fabian Ertl. Foto: Ertl

Jonas Lachenmayr aus Steinheim hat diesen schönen Baum von Laura Straubinger bekommen. Foto: Lachenmayr

Lilli Büchele hat ihrem Freund Timon Vogt in Binswangen einen wahren Blickfang aufgestellt. Foto: Manuela Ammon

Korbinian Wagner aus Bergheim hat diesen Baum von Judith Schön aus Deisenhofen bekommen. Foto: Helena Wagner

Nico Hergöth aus Höchstädt hat sich von Emily Schneider mit diesem Baum überraschen lassen – übrigens in blau-weiß geschmückt, echt bayerisch, echt BC Schretzheim. Foto: Jürgen Hergöth

Einen "Mai-Kein-Baum" hat Katja Dabrowski aus Höchstädt ihrer Partnerin Madeleine Le Claire gestellt. "Kein", weil für die Überraschung kein Baum sterben musste. Sie besteht stattdessen aus Ästen von gefallenen Bäumen. Foto: Le Claire

Max Klement, 5, hat diesen Baum von seiner Freundin Mia, 6, erhalten. Er steht in Zöschlingsweiler. Foto: Franziska Klement

Max Walter, 10 Jahre, hat beim Stellen dieses Baums Hilfe von seinem Opa und seinen Eltern gehabt. Er hat damit Lena Hohenacker, 9, in Baumgarten überrascht – und das zum zweiten Mal! Foto: Sandra Hieber

Zwölf Meter ragt der Baum in die Höhe, den Mama Nina und die Kinder Jonas und Luisa von Gerhard Körle in Oberglauheim bekommen haben. Foto: Körle

Ein Bild mit allen Helfern: Leonie Ziegler hat ihrem David in Baumgarten einen besonders hübschen Baum gestellt, mit eigenen Schnitzereien, Kränzen und einem Herz. Foto: Daniela Ziegler

Lukas Färber aus Finningen hat von seiner Freundin Julia einen ganz besonderen Baum bekommen. Das Herz leuchtet nämlich im Dunkeln. Foto: Lukas Färber

Mathilda Graf und Emil Kursawe sind ziemlich beste Freunde. Um das zu feiern, at er ihr ein Bäumchen gestellt. Der steht in Hausen. Foto: Yvonne Ratz

Jasmin Sachon hat Pius Kleinle aus Lauingen diesen schönen Baum gestellt. Foto: Tobias Sachon

Der kleine Maximilian Veh aus Steinheim genießt den Schatten unter dem kleinen Baum, den er von seinen Eltern Beatrice und Markus bekommen hat. Foto: Beatrice Veh

Hier ein ganz besonderer Baum: Ihn hat die Kinderfeuerwehr Wittislingen vor dem Gerätehaus aufgestellt. Foto: Lena Stiefel

Sein erstes Maiele hat Jonas Eisenhofer aus Wertingen von seiner Freundin Emma Geiger aus Lauterbach bekommen. Beide sind erst sechs Jahre jung und sind sogar am gleichen Tag geboren. Foto: Eisenhofer

Ida Engelmayer und Xaver Schipf haben sich schon ihr ganzes Leben gern und reden sogar mit drei Jahren schon übers Heiraten. Beim Baumstellen haben natürlich die Eltern geholfen. Foto: Engelmayer

In Medlingen steht dieser schöne Baum. Aufgestellt hat ihn Jana Leicher für Niklas Stadler. Foto: Yannik Riß

Frieda (10 Jahre) und Mathilda (8 Jahre) haben ihrem Papa Sebastian Hanl in Schwenningen eine Überraschung beschert. Foto: Hanl

Daniel Kolan erhielt ein Maiele von Larissa Kolan. Mit auf dem Bild, das in Wertingen entstanden ist: Sohn Hannes. Foto: Jasmin Saule

Julia Hattler aus Wittislingen hat ihrem Mann Thomas und Sohn Maximilian ein Bäumchen gestellt. Foto: Hattler

Selina Schweizer hatte beim Maibaumstellen Unterstützung von Freunden und ihren Eltern. Sie hat ihn für ihren Freund Benedikt in Steinheim gestellt. Foto: Schweizer

Auf dem Foto ist Luca Dannenberger (7 Jahre) zu sehen, der mit seinem ersten Maibaum in Steinheim von Amelie Graf (7 Jahre) aus Fristingen überrascht wurde. Foto: Dannenberger

Moritz Kosteletzky hat einen Baum von Franziska Gumpp bekommen. Mit auf dem Foto ist Hund Cuba, der Aufpasser. Foto: Kosteletzky

Hier sind Antonia Lutz und Andreas Knaus zu sehen. Antonia ist aus Langweid nach Unterglauheim gekommen, um den Baum aufzustellen. Foto: Carmen Knaus

Wieso einen Baum, wenn man gleich einen ganzen Wald haben kann? Das dachten sich die Frauen der Familie Schülein aus Binswangen, die ihren Männern sieben Bäume gestellt haben. Foto: Schülein

Jan-Niclas Fenger wurde am Maifeiertag von Annalena überrascht. Foto: Nadine Fenger

Nico Joekel aus Lauingen hat Antonia Feldt in Veitriedhausen mit diesem Maibaum beglückt. Die beiden sind seit acht Monaten ein Paar. Foto: Regina Feldt

Moritz Zeller hat mit erst sechs Jahren einen Baum für seine Emily in Reistingen gestellt. Foto: Anne-Kathleen Zeller

Bei Familie Göppel aus Weisingen sorgten die Enkel Oliver, Mariella und Mathilda für eine Überraschung. Foto: Willi Göppel

Alisa Fisel hat Philipp Rempel in Donaualtheim mit einem Maibaum überrascht. Foto: Alisa Fisel

Natalie Fandrich hat ihrem Sandro in Eppisburg diesen Maibaum gestellt. Foto: Fandrich

Auch junge Teilnehmer sind dabei: Jonas Kratzer, 8 Jahre, aus Schwennenbach hat Amelie Schwenk ihren wahrscheinlich ersten Maibaum gestellt. Foto: Familie Schwenk

Roland Schmid aus Gundelfingen hat seine drei Mädels, die Töchter Fiona und Feljia, sowie Mama Steffi besonders überrascht. Foto: Schmid

Ein Kuss als Dank: Jürgen Lindemeyr hat Raphaela Spingler aus Laugna diesen tollen Baum gestellt. Foto: Marika Spingler

Die kleine Emma aus Haunsheim hat heuer einen Baum von ihrer Mama und ihrer Oma gestellt bekommen. Foto: Carmen Mendel

Für ihren Matthias hat Katja Wörner in Zöschlingsweiler heuer einen Baum aufgestellt. Foto: Manuela Forstner

Klein, aber fein: Für die nachhaltige Variante hat sich Kathrin Hoer aus Lauingen entschieden. Foto: Hoer

Diesen Baum hat Amelie Hillenmeyer für Jonas Langenmaier gestellt. Er steht in Sontheim (Zusamaltheim). Foto: Nicole Langenmaier Zurück Vorwärts

Unser Wettbewerb, der bis Mittwochmittag lief, hat in diesem Jahr so einige Überraschungen parat gehabt. Uns erreichten nicht nur 112 Einsendungen, es wurden auch mehr als 13.300 Stimmen abgegeben. Besonders überraschend war, dass sehr viele Frauen heuer der Tradition treu blieben und im Schaltjahr ihren Freunden und Partnern einen Baum gestellt haben. Unter den drei Bestplatzierten hat unsere Jury dann den Sieger erkoren.

Natürlich soll aber auch Platz zwei nicht mit leeren Händen dastehen. Der Baum, den Celine Schuster in Schwenningen für Johannes Eichberger gestellt hat, hat insgesamt sogar 2862 Stimmen erhalten. Auch hier ist die Freude über die Platzierung groß. "Des ist doch super", freut sich die 19-Jährige. Für Celine war es das erste Mal, dass sie einen Maibaum organisiert hat. "Das war aufregend und richtig viel Arbeit zum Planen", erzählt sie. Aber es habe sich gelohnt. "Er war sehr glücklich." Mit dem Gewinn, ein Fass Bier der Lauinger Brauerei Braumadl, will sie ein kleines Helferfest organisieren. So haben auch die Freundinnen und Freunde was von der Platzierung.

Und dann war da noch der überraschende dritte Platz, der erstens nicht unerwähnt und zweitens nicht unbeschenkt bleiben soll. Mit gerade einmal acht Jahren hat Jonas Kratzer aus Schwennenbach seiner besten Freundin eine riesige Überraschung bereitet. Er ist in der Nacht zum 1. Mai extra bis nachts um 0.30 Uhr aufgeblieben, um Amelie Schwenk ihren ersten Baum zu stellen. Den hat er zuvor sogar selbst mit seinem Papa im Wald rausgesucht und geschmückt, erzählt Amelies Mama Kerstin. Und Amelie? "Sie war im ersten Moment ein bisschen überfordert", erzählt die Mama schmunzelnd. "Aber jetzt freut sie sich sehr." Amelies und Jonas' Baum hat insgesamt 1951 Stimmen bekommen und damit deutlichen Vorsprung zum vierten Platz. Und damit die beiden nicht leer ausgehen, haben wir noch eine kleine Überraschung organisiert: Das Filmcenter Dillingen spendet den beiden Eintrittskarten für einen Kinobesuch. Den Film dürfen sie sich natürlich selbst aussuchen.