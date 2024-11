Mann attackiert in Höchstädt Polizeibeamte mit Fußtritten

Ein 32-Jähriger sollte sich am Donnerstag gegen 19.25 Uhr in der Übelherrgasse in Höchstädt einer polizeilich für erforderlich erachteten ärztlichen Behandlung unterziehen. Hiergegen wehrte sich der Mann und leistete dabei laut Polizeibericht massiv Widerstand.

Der 32-Jährige attackierte die Beamten mit Fußtritten und kratzte sie. Nach einiger Zeit konnte der Mann schließlich fixiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Widerstandshandlung erlitten sowohl der 32-Jährige als auch die beiden eingesetzten Beamten leichte Verletzungen. Gegen den Mann wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Körperverletzung ermittelt. (AZ)