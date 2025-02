Chor aus Danzig singt bald in Maria Medingen

A-cappella-Fans erwartet im Mai ein Highlight der besonderen Art: Art’n’Voices – acht brillante Stimmen aus Danzig in Polen – sind auf Konzertreise durch Deutschland und machen Halt im Kloster Maria Medingen. Bei internationalen Wettbewerben in ganz Europa ausgezeichnet, entführt die Musik des Vokalensembles voller emotionaler Tiefe in eine einzigartige und berührende Klangwelt, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters Hacker-Musik-Management aus Dresden. Das Programm „Pieces of Myself“, Titelgeber für die neue CD, entdeckt und erfühlt die ganze Bandbreite an Emotionen. A-cappella-Musik von Johann Sebastian Bach, Arvo Pärt und Sting bis hin zu Kompositionen aus eigener Feder von Anna Rocławska-Musiałczyk (Sopran) und Marek Raczyński erklingen.

Art’n’Voices gründeten sich 2010 in Danzig und haben sich international vor Fachjurys behauptet und ihr Publikum begeistert. Kommende Konzerte führen die Gruppe unter anderem nach Bayreuth, in die Elbphilharmonie Hamburg, in den Kammermusiksaal des Deutschland-Funk Köln sowie weit über die Grenzen Europas hinaus bis nach Australien und in die USA. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Das Konzert in Maria Medingen findet am Dienstag, 13. Mai, um 19 Uhr im Kloster statt. (AZ)