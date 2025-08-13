Warum Bächingen der Nicht-Feiertag nichts bringt

Am Freitag feiert der Landkreis Dillingen Mariä Himmelfahrt – und hat damit frei. Der ganze Landkreis Dillingen? Nein, eine Gemeinde im Westen legt das Werk an diesem Tag seit Jahrhunderten nicht nieder. Dabei handelt es sich um Bächingen. Doch warum gilt der 15. August dort nicht, wie in den meisten Gemeinden in Bayern, als Feiertag?

Die Antwort liefert Bürgermeister Siegmund Meck: „Bächingen ist seit jeher eine überwiegend evangelische Gemeinde. Das ist jedes Jahr dasselbe.“ Fast 70 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde sind Protestanten. „Dass das jemals anders gewesen wäre, das ist mir nicht bekannt“, sagt der Rathauschef. Damit fällt Mariä Himmelfahrt als Feiertag aus. Den Grundstein dafür legte das Adelshaus, welches bereits vor Jahrhunderten über die Ländereien zwischen Gundelfingen und Günzburg herrschte, so Meck. Denn: „Die gehörten dem evangelischen Glauben an.“

Bächingen ist die einzige mehrheitlich evangelische Gemeinde im Landkreis Dillingen

Doch warum gilt der Feiertag nicht landesweit? Das Feiertagsgesetz legt fest, dass Mariä Himmelfahrt in Bayern in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag ist, heißt es seitens des bayerischen Innenministeriums. Das wird nur durch den Vergleich der Mitgliederzahl der katholischen und der evangelischen Kirche in der jeweiligen Gemeinde, nicht durch die absolute oder relative Mehrheit der Bevölkerung definiert. Heißt: Sind mehr der Christen im Ort katholisch, ist Mariä Himmelfahrt ein Feiertag, sonst nicht.

Auch etwa in Nördlingen überwiegt der evangelische Anteil der Bevölkerung, deshalb ist der Freitag auch kein Feiertag. Dort wirbt das Stadtmarketing mit einer Beschäftigungsmöglichkeit für die umliegenden katholischen Gemeinden. Zum Anlass fährt zusätzlich eine Bimmelbahn durch die Stadt im Ries. Anders sieht das in Bächingen aus. Einen wirklichen Vorteil ziehe seine Gemeinde nicht aus den aufgrund des nicht stattfindenden Feiertags geöffneten Geschäften, sagt der Bürgermeister. Denn das Ortsgebiet grenzt direkt an das benachbarte Baden-Württemberg an. Dort gilt Mariä Himmelfahrt nirgendwo als Feiertag. Heißt, alle Geschäfte haben regulär geöffnet. „Das hat bei uns gar keine Auswirkungen“, so Meck.

Betriebe in Bächingen arbeiten am Freitag wie immer

Auch die Betriebe in Bächingen arbeiten am Freitag ganz normal weiter. Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Gundelfingen oder in Sontheim wohnen, habe keinen Einfluss darauf, wie der Rathauschef erklärt. „Wenn er in Bächingen arbeitet, dann hat er einen freien Tag weniger.“