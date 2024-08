Kapelle in Zusamaltheim ist geschlossen

Einige Gläubige nutzten gerne die Möglichkeit, in der Marienkapelle in Zusamaltheim kurz ein Gebet zu sprechen und eine Kerze anzuzünden. Doch nun ist dies nicht mehr möglich. Wie Bürgermeister Stephan Lutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mitteilte, hatten Unbekannte wiederholt im Inneren der Kapelle den Sand für die Kerzen oder die Zündhölzer auf dem Boden verstreut und auch sonst für Unordnung gesorgt.

