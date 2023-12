Matthias Egersdörfer kommt 2024 in die Arche Dischingen

Auch Friedemann Weise und Martin Frank treten in der Arche Dischingen auf. Ab jetzt gibt es Karten für das neue Programmjahr. Die Termine im Überblick.

Für die neue Kabarett-Saison 2024 in der Dischinger Begegnungsstätte "Arche" hat der Kartenvorverkauf begonnen. Start war am 27. November, wie die Organisatoren in einer Pressemitteilung schreiben. Besucherinnen und Besucher erwartet unter anderem eine Mischung aus Politkabarett und Comedy.

Den Auftakt für das neue Programmjahr in der Arche gibt am Samstag, 6. Januar, Bernd Kohlhepp mit „Hämmerle eskaliert“. Weiter geht es laut den Veranstaltern mit einem "guten Bekannten" aus der „heute show“ am Sonntag, 21. Januar: Friedemann Weise und „Das bisschen Content“. Am 25. Februar kommt Philipp Weber mit „Power to the Popel“ in die Dischinger Begegnungsstätte.

Matthias Egersdörfer und Martin Frank kommen nach Dischingen

Unter dem Titel „Der Seher“ tritt am Sonntag, 17. März, der Mentalist Lars Ruth auf. Ernst Mantel kommt am Sonntag, 7. April, mit einem „Luschdigen Rundumschlägle aus 43 Jahren Mantelhumor“ nach Dischingen. Anlässlich der baden-württembergischen Heimattage können sich Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 28. April, auf Marianne Schwäble mit „Es isch, wies isch“ freuen.

Am Freitag, 10. Mai, heißt es dann "Arche on Tour", wie die Veranstalter schreiben. In der Dischinger Egauhalle tritt der Bayrische Senkrechtstarter Martin Frank auf und behauptet „Wahrscheinlich liegt‘s an mir!“. Werner Koczwara ist am Sonntag, 16. Juni, „Sternhagelschwäbisch“ in der Arche zu erleben. Der fränkische Kabarettist Matthias Egersdörfer kommt am Sonntag, 29. September, mit „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ nach Dischingen.

Hubert und Staller: Helmfried von Lüttichau tritt 2024 in der Arche auf

Noch einmal geht es "on Tour" in die Egauhalle am Sonntag, 27. Oktober. Und zwar zum ehemaligen Polizisten Staller aus der BR-Kultserie „Hubert & Staller“: Helmfried von Lüttichau präsentiert „Plugged – ein Soloprogramm“. Am Freitag, 22. November, tritt dann der Kabarettist Mathias Tretter auf. Und das Programmjahr 2024 abrunden soll am Sonntag, 1. Dezember, der Auftritt der Musiker Josef Brustmann und des Cartoonisten Peter Gaymann. Ihr Programm läuft unter dem Titel „Hühner und Musik: Lieder – Livezeichnungen – Werkstattgespräch“.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es direkt im Arche-Büro bei Steffi Zengerle unter Telefon 0737-9227688 oder per E-Mail an steffi.zengerle@fsf-ev.de. Dort gibt es auch ermäßigte Abo-Karten, wie die Veranstalter mitteilen. Karten gibt es demnach auch bei dem Online-Anbieter Reservix. Das ausführliche Programm ist unter www.kultur-in-der-arche.de einzusehen. Der Erlös soll laut der Arche Menschen in Not zugutekommen. (AZ)