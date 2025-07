Medizinkonzept der Kreiskliniken: „Dieser Weg ist alternativlos“

Die Sprechstunde zur Zukunft der Kreiskliniken Dillingen und Wertingen bietet am Donnerstagabend in der Wertinger Stadthalle eine Plattform für alle, die Fragen zu dem komplexen Thema haben. Viele Leser und Leserinnen haben vorab ihre Fragen an unsere Redaktion geschickt. Etwa Hartmut Burczyk: Wertingen sei im Gegensatz zu Dillingen ein relativ modernes Haus, bei dem baulich wenig Investitionen nötig seien. Dennoch seien in der Klinik nach und nach die Kardiologie, die Notaufnahme, das Labor und die Orthopädie geschlossen worden – und durch dieses systematische Herunterfahren sei nun keine Grundversorgung mehr möglich. Der Wertinger fragt sich, warum man es so weit habe kommen lassen.

