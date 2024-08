Autofahrerin kollidiert bei Medlingen mit Reh

Ein Wildunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Obermedlingen und Sachsenhausen. Gegen 06.20 Uhr fuhr eine 50-jährige Autofahrerin laut Polizei auf der Kreisstraße in Richtung Sachsenhausen. Kurz vor der Landkreisgrenze querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Reh. Am Fahrzeug wurde die Front beschädigt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle und wurde von einem Jagdpächter beseitigt. (AZ)

Wildunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Medlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis