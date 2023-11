Baby wider Willen: FC Medlingen führt neues Stück auf

Die Theatergruppe des Vereins verzaubert am ersten Adventswochenende wieder das Publikum in der Gemeindehalle in Medlingen.

Um ihre treuen Zuschauer auch bei den diesjährigen Vorstellungen wieder zu begeistern, proben die Laienschauspieler der Theatergruppe des FC Medlingen schon seit Anfang September mit viel Leidenschaft und großem Einsatz. Gezeigt wird heuer der Schwank "Baby wider Willen" aus der Feder von Bernd Gombold. Wie immer finden die Vorstellungen am ersten Adventswochenende am, 2. und 3. Dezember in der Medlinger Gemeindehalle statt.

FC Medlingen spielt "Baby wider Willen" am 2. und 3. Dezember

In dem Stück geht es darum, dass die heile Welt in der Gemeinde droht ins Wanken zu geraten. Das "Unheil" naht in Person des Landstreichers Theo, der durch die Gegend zieht und im Ort Station macht. Natürlich ist man einem Landstreicher wie ihm gegenüber sehr skeptisch, zumal ihm seltsamerweise der Ruf voraus eilt: Immer wenn er irgendwo aufkreuzt, kriegt jemand ein Kind oder es passiert etwas Dummes. Zur selben Zeit erwartet Bürgermeister Hans Herrmann Himmelreich seine Frau Christa aus der Kur zurück. Anstatt sie am Bahnhof abzuholen, wie es Pflicht eines guten Ehemanns wäre, nimmt er auf Drängen seiner ehrgeizigen, nur auf die Karriere ihres Sohnes bedachten Mutter einen kommunalpolitischen Termin wahr.

Das hätte er lieber nicht machen sollen, denn am Bahnhof ereignet sich etwas, das die Polizei in Person des örtlichen Kommissars Ermittlungen wegen angeblicher Kindesentführung aufnehmen lässt. Und schon nimmt das Unheil seinen Lauf und der Bürgermeister kommt gewaltig in die Bredouille. Wie die Beteiligten die Situation in Griff bekommen und ob es trotz allem noch ein Happy End gibt, das erfahren die Zuschauer bei der Aufführung in der Medlinger Gemeindehalle. Spieler und Verantwortliche des FC Medlingen laden die Bevölkerung zu einem vergnüglichen Theaterbesuch recht herzlich ein.

Die Aufführungen sind am Samstag, 2. Dezember, um 13.30 Uhr (Kindervorstellung) und 19.30 Uhr (Premiere) sowie am Sonntag, 3. Dezember, um 19 Uhr in der Medlinger Gemeindehalle. Karten gibt es nur an der Abendkasse zu kaufen. (AZ)