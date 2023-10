Dieser 20-Jährige aus Medlingen ist selbstständiger Hochzeitsvideograf

Niklas Stadler fängt mit seiner Kamera die schönsten Momente auf Hochzeiten ein. Damit erfüllt sich der duale Student einen Traum.

Eigentlich hat Niklas Stadler erst vor sechs Jahren angefangen, mit der Kamera zu fotografieren. Mal im Urlaub, Freunde für Bewerbungen oder für ein Schulprojekt. Doch daraus hat sich für ihn mittlerweile ein Beruf ergeben. Der 20-Jährige aus Medlingen hat sich vor einem Jahr als Hochzeitsvideograf mit seiner Firma "Emotional Wedding Movies" selbstständig gemacht. Letztes Jahr begleitete er fünf Brautpaare, heuer schon zehn Liebende.

Eigentlich macht Stadler aktuell ein duales Studium im digitalen Marketing, arbeitet bei der Luisini Group in Wertingen, lebt bei seinen Eltern zu Hause. In Medlingen gefällt es ihm gut, seine Freunde leben hier, später möchte er gerne im Landkreis Dillingen bleiben und mit seiner Freundin zusammenziehen. Unterwegs ist er als Hochzeitsvideograf in ganz Süddeutschland, wie er sagt. Gefilmt hat er schon in Ulm, Memmingen, nächstes Jahr geht es sogar in die Schweiz.

Niklas Stadler aus Medlingen filmt und schneidet Hochzeitsvideos

Angefangen hat alles damit, dass er sich mehr mit seiner Kamera auseinandersetzte und online YouTube-Videos anschaute. Dabei stieß er auf einen Hochzeitsvideografen aus München und machte bei ihm später einen Online-Kurs, in dem er alles über das Filmen, Schneiden und Vermarkten lernte. Das inspirierte Stadler dazu, es selbst zu versuchen. Er investierte in eine teure Kamera. Damit stieß er in seinem Umfeld auch auf Skepsis. "Mach eher langsam", fanden seine Eltern. Er solle erst mal zu Ende studieren. Auch seine Freunde waren nicht davon überzeugt, dass das klappt. "Doch es hat funktioniert", triumphiert der 20-Jährige stolz.

Niklas Stadler aus Medlingen hat sich mit seinem Beruf als Hochzeitsvideograf einen Traum verwirklicht. Foto: Emotional Wedding Movies

Am Hochzeitstag begleitet er die Paare, wenn sie sich für ihren großen Tag fertig machen. Er ist bei der Trauung und der anschließenden Feier dabei. Stadler versucht, die Emotionen des Paars und ihrer Gäste über den Tag einzufangen. "Viele Momente passieren nur einmal am Hochzeitstag", sagt er. So etwas Besonderes versuche er für die Ewigkeit festzuhalten. Auf der Hochzeit seiner Eltern habe damals ein Verwandter gefilmt, jedoch hätten seine Eltern das Video nie bekommen. Mit seinen Aufträgen verdient Stadler aber auch gutes Geld, wie er berichtet. Je nach Auftrag sind das 2000 bis 3000 Euro.

Hochzeitsvideograf bekommt Anfragen nach erfolgreichem Instagram-Reel

Die Hochzeitsvideos des Medlingers sind sechs bis acht Minuten lang. So kann das Paar, das Video öfter anschauen oder an die Großeltern schicken, wenn sie nicht zur Hochzeit kommen konnten. Auch einminütige Videos auf Instagram seien immer beliebter. Diese teilt Stadler auch auf seinen sozialen Medien. Eins davon ist sogar "explodiert", wie er sagt. Die emotionale Traurede einer Braut hat mittlerweile über 180.000 Views auf Instagram. Über solche Videos, Werbung und Empfehlungen bekomme er immer mehr Aufträge.

Beim Filmen auf Hochzeiten achtet Stadler besonders auf die kleinen Details. Foto: Emotional Wedding Movies

Anstatt Videospiele zu zocken, schneidet Stadler in seiner Freizeit Hochzeitsvideos. Nach dem Filmen nimmt das auch noch mal einige Stunden in Anspruch. Nun möchte er zudem Unternehmensporträts anbieten, um damit er später mit seinem Traum seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Anderen, die eine Idee haben, möchte er mitgeben: "Einfach machen." Gerade, wenn man noch jung sei, zu Hause wohne und finanziell abgesichert sei.