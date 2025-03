Unfallflucht nach Überholvorgang

Am vergangenen Dienstag ist es auf der Bundesstraße 492 bei Medlingen zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Überholvorgang gekommen. Ein 78-Jähriger befuhr ein gegen 15 Uhr die Straße in Richtung Gundelfingen. In Gegenrichtung überholte ein dunkler Pkw einen Lkw und touchierte dabei den linken Außenspiegel des roten VW-Golfs des 78-Jährigen. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr im Anschluss ohne anzuhalten weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Den entstandenen Sachschaden bezifferte der Geschädigte auf etwa 100 Euro. Durch die Dillinger Polizei wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei (09071 / 56 - 0) zu melden. (AZ)

