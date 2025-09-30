Mehrere Rufbuslinien fallen im Landkreis Dillingen weg

Die Rufbusse sind derzeit in mehreren Gemeinde- und Stadträten in der Region Thema. Nun hat sich auch der Landkreis Dillingen damit befasst. Wurde das Angebot im vergangenen Jahr noch mit Fördergeld überhäuft, ist die Zukunft der Linien im Jahr 2026 mehr als ungewiss. Manche Gemeinden haben der finanziellen Beteiligung schon eine Absage erteilt. Steht das Angebot nun vor dem Aus?

Auch der Kreisausschuss hatte sich am Montag mit den Rufbussen befasst. Seit August 2024 verkehren sieben statt sechs Rufbusse im Landkreis Dillingen. Zu erkennen sind sie an den Liniennamen mit einem R dahinter. So also zum Beispiel der 97R, der Dillingen mit Lauingen, Wittislingen und Reistingen verbindet. 119 Fahrgäste nutzten den Bus zwischen August 2024 und März 2025. Damit liegt die Linie im Mittelfeld. Die „unbeliebteste“ Linie ist die zwischen Höchstädt und Bissingen. Dort fuhren im gleichen Zeitraum nur sieben Personen mit dem Rufbus. Ebenso schwach genutzt wird auch die Linie 98R zwischen Dillingen, Bachhagel, Zöschingen und Staufen. Dort waren 27 Personen in acht Monaten unterwegs. Die am besten frequentierte Linie zwischen Gremheim, Höchstädt, Wertingen und Lauterbach beförderte immerhin 752 Menschen in acht Monaten.

Die Verbindung zwischen dem Kesseltal und Höchstädt soll weiter finanziert werden

Obwohl nur sieben Menschen zwischen Kesseltal und Höchstädt unterwegs waren, entschieden die Bissinger, die Höchstädter und die Lutzinger Räte bereits, das Angebot weiter finanzieren zu wollen. Anders sieht es in anderen Gremien aus. In Wittislingen erteilte man der Finanzierung eine Absage. Ebenso entschieden die Räte in Finningen und Blindheim. Andere Gemeinden haben noch nicht über die Rufbusse abgestimmt. Jeweils rund 7500 Euro müssten alle beteiligten Kommunen und der Landkreis beispielsweise für den Rufbus zwischen Gremheim und Lauterbach ausgeben. Die Finanzierung der Rufbusse würden sich Landkreis und Gemeinden jeweils zur Hälfte teilen. Wenn klar ist, ob und wie Bund oder Freistaat fördern, könnten sich die Eigenanteile noch einmal reduzieren. Doch im Dillinger Landratsamt wartet man offenbar ungeduldig auf Signale aus München oder Berlin. Das Taxiunternehmen, das die Rufbusse organisiert, müsse schließlich beauftragt werden und die nötigen Fahrer fürs nächste Jahr bereitstellen.

Lücken schließen, wo das normale Busnetz nicht ausreicht

Rufbusse sollen Lücken schließen, wo das normale Busnetz nicht ausreicht. Doch sie sind offenbar noch nicht bekannt genug. Und man muss eine Stunde vorher anrufen, um sie zu bestellen. Dann lesen sie ihre Fahrgäste an festen Haltestellen auf. Auf dem Fahrplan wird zwar auf die Buchung per App verwiesen, doch bleibt unerwähnt, um welche App es sich handelt. Nutzerfreundlich ist das nicht gerade.

Erich Herreiner war im Kreisausschuss ähnlicher Ansicht. „Der Wunsch wäre, stärker an die Öffentlichkeit zu gehen und den Rufbus etwa an den Haltestellen auszuschildern.“ So werde es im Kreis Günzburg gemacht. Landrat Markus Müller zählte auf, dass man im Amtsblatt und in sozialen Netzwerken für die Rufbusse geworben habe. So hatte man es für die Pilotphase vorgesehen. Doch nach der Pilotphase könnte das Rufbusangebot im Kreis Dillingen wieder stark ausgedünnt werden. Landrat Müller bezeichnete den ÖPNV auf dem Land in der Sitzung als „große Herausforderung“. Die Förderung sei von Anfang an „ein süßes Gift“ gewesen. Der Landkreis hatte die restlichen 20 Prozent für die Kommunen übernommen. Mit dem Ende der Bundesförderung herrscht nun Unsicherheit.

Der Landkreis jedenfalls ist bereit, seinen Anteil an den Linien weiterhin zu übernehmen. Denn, im Jahr 2026 laufen die Verträge für den ÖPNV im Kreis Dillingen aus – und dann dürfte auch klar sein, ob die Region zum AVV oder zum MVV beitritt. Damit würden sich ohnehin noch einmal vieles ändern.

Die im Kreisausschuss anwesenden Rathauschefs waren hingegen nicht einverstanden mit dem Vorschlag der Verwaltung, was passiert, wenn eine Gemeinde der Rufbusfinanzierung nicht zustimmt. Der Landkreis hatte geplant, so Müller, „in die Detailarbeit“ zu gehen und zum Beispiel eben in der betreffenden Gemeinde keinen Halt mehr anzubieten. „Dass der Rufbus einfach vorbeifährt, ist nicht zielführend“, sagte Ausschussmitglied und Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU). Das werde zu Mehrkosten für die verbliebenen Gemeinden führen. „Es funktioniert nur, wenn alle Beteiligten mitmachen.“

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier (FW) war gleicher Ansicht: „Entweder alle oder keiner.“ Dieser Vorschlag wurde dann in den Beschluss aufgenommen. Das würde nach aktuellem Stand bedeuten, dass die Linie 97R, die Linie 96R (Dillingen, Mörslingen, Finningen) und die beliebteste Linie 135R (Gremheim – Höchstädt – Wertingen – Lauterbach) zum 1. Januar 2026 wegfallen. Weitere könnten hinzukommen, wenn sich die Gemeinden ebenfalls gegen eine Finanzierung entscheiden.