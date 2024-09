Den Vergleich mit Kaltenberg braucht es bald nicht mehr

Ritter, Gaukler, Lagerleben und Co., wie beim großen Vorbild Kaltenberg, das wollten der Historische Bürgerverein Gundelfingen und der Unternehmer Eugen Hander nach Hause an die Donau holen. Und sie haben es direkt mit dem ersten Anlauf im vergangenen Jahr geschafft. Tausende Gäste feierten das Mittelalter in Gundelfingen, fieberten bei der Arenashow mit und genossen die Stimmung auf der Wiese am Stadtrand.

Das Mittelalterfest in Gundelfingen fällt dieses Jahr noch größer aus

Der Erfolg war so groß, dass das Spektakel in diesem Jahr sogar noch größer ausfällt. Mehr Fieranten, mehr Arenaplätze - mehr Mittelalterfest. Auch in diesem Jahr werden in Gundelfingen wieder tausende Mittelalterfreundinnen und -freunde erwartet. Der Historische Bürgerverein hat Erfahrung mit derartigen Veranstaltungen.

Jahrelang stellten die Gundelfinger eine der größten Lagergruppen beim Kaltenberger Ritterturnier bei Geltendorf im Landkreis Landsberg, einem der größten Mittelalterfeste der Welt. In ihrer Heimat Gundelfingen haben sie jetzt den Zahn der Zeit getroffen, das beweisen die Besucherzahlen beim Fest in der Gärtnerstadt. Sie haben durch ihre und Eugen Handers Erfahrung eine Veranstaltung geschaffen, die man zurecht als „Klein Kaltenberg“ bezeichnen kann.

Bald reicht die Bezeichnung „Mittelalterliches Spectakulum zu Gundelfingen“ ohne Verweis

Aber vielleicht braucht es diese Bezeichnung irgendwann gar nicht mehr. Denn, wenn es so weitergeht, könnte „Mittelalterliches Spectaculum zu Gundelfingen“ aussagekräftig genug werden und keinen Verweis auf eine andere Veranstaltung mehr benötigen.