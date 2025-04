Der Dillinger Mittelaltermarkt geht in die zweite Runde

Ritter, Lagerleben, Feuershows: Für den Mittelaltermarkt im Dillinger Schlosshof und im Schlossgarten haben die Veranstalter auch in diesem Jahr viel vor. Am vierten April-Wochenende von Freitag, 25. April, bis Sonntag, 27. April, geht es in die zweite Runde. Das Angebot soll weiter wachsen, heißt es seitens des Veranstalters, dem Kulturring Dillingen. Organisator Roland Turba spricht in einer Pressemitteilung von einem abwechslungsreichen Programm voller Abenteuer, Kunsthandwerk und historischer Darbietungen. Darunter das musikalische Duo Obscurum mit Sackpfeife und Trommel, ein Eulenflüsterer, der viel über die Beutegreifer weiß, eine große Feuershow von Avalons Feuerwelten und weitere Gaukler und Zauberer, welche die Gäste auf dem Gelände unterhalten werden.

Icon Galerie 68 Bilder Das mittelaterliche Treiben rund um das Dillinger Schloss zieht die Besucher an. Am ersten Abend gab es eine spektakuläre Show.

Das zweite „Mittelalterspektakel zu Dillingen an der Donau“ werde zudem eine Vielzahl von Ständen bieten, an denen regionale Handwerkerinnen und Handwerker ihre kunstvollen Produkte präsentieren. Von handgefertigtem Schmuck über mittelalterliche Gewänder bis hin zu traditionellen Speisen und Getränken sei für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch 2025 gibt es kein Ritterturnier in Dillingen

Denn Kulinarisch wollen die Veranstalter ebenfalls viel bieten. Von herzhaften Gerichten über süße Leckereien hin zu verschiedenen Getränken – sowohl mit als auch ohne Alkohol. Darunter „frisch gebratenes Fleisch vom Spieß, Brezeln und hausgebrautes Bier inmitten einer authentischen Atmosphäre“. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es ein Kinderprogramm mit Spielen, Geschichtenerzählern und Mitmachaktionen. Auch ein historisches Karussell wird beim Schloss aufgebaut.

„Wir freuen uns darauf, die Menschen auf unsere Zeitreise ins Mittelalter einzuladen“, sagt Roland Turba, Organisator des Marktes. Besonders für Familien bringe die Veranstaltung nicht nur Spaß, sondern auch die Möglichkeit mit sich, einiges über die Epoche zu lernen. Ein Ritterturnier wird es auch 2025 nicht geben. Denn Orte wie der Dillinger Festplatz, der platztechnisch – im Gegensatz zum Schlossgarten – problemlos ausreichen würde, kommen für Veranstalter Turba nicht infrage, das betonte er bereits im Nachgang des ersten Mittelaltermarkts im vergangenen Jahr: "Ich mache das nur, wo das Ambiente passt." Und das sei auf dem Beton- und Schotterplatz neben der Donaubrücke nicht gegeben. (AZ)