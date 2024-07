53-Jährige bei Unfall in Bergheim verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch im Mödinger Ortsteil Bergheim. Eine 53-jährige Autofahrerin wurde verletzt. Gegen 12.20 Uhr befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Auto die Bergstraße in Richtung Mödingen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Sie erlitt mittelschwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Wagen entstand Unfallschaden von rund 5000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Für die Maßnahmen vor Ort waren die Feuerwehren Wittislingen, Bergheim und Mödingen mit insgesamt 27 Einsatzkräften, berichtet die Polizei. (AZ)

Bergheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis