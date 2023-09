Mödingen/Bergheim

Kann sich Mödingen das Dorfgemeinschaftshaus leisten?

Plus Die Finanzierung war von Anfang an ein heißes Thema. Bei einer Infoveranstaltung kommt nun auf: Es wird keine Fördermittel geben. Schuld habe die Ampel-Regierung.

Von Jonathan Mayer

Es ist wohl der ideale Ort für eine Veranstaltung dieser Art: In der Turnhalle von Kloster Maria Medingen, auf neutralem, friedlichem Boden genau zwischen Mödingen und Bergheim, kommen am Mittwochabend Bürgerinnen und Bürger zusammen. Das Thema hat es in sich: Es geht um das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim und den Bürgerentscheid am 8. Oktober. Zündstoff also, der das Potenzial hat, die Gemeinde zu spalten. Deshalb betont Moderator Andreas Raab gleich zu Beginn: "Nach dem 8. Oktober wird es weitergehen." Seine Devise: Lagerbildung vermeiden, die Dorfgemeinschaft erhalten, sich weiter auf der Straße grüßen – egal, wie der Entscheid ausgeht. Auf die Besucher warten an diesem Abend "zwei Hämmer", wie es ein Mitglied des Gemeinderats später formuliert.

Die Bürgerinnen und Bürger werden entscheiden, wie es mit der alten Bäckerei und der Schule in Bergheim weitergeht. Entsteht dort ein Dorfgemeinschaftshaus mit Saalanbau oder ohne? Oder - die dritte Variante - erstmal gar nichts? Architekt Dieter Domes erklärt die Unterschiede.

