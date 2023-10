Bürgerentscheid in Mödingen: Zwei Mal Nein für das Dorfgemeinschaftshaus

Nicht nur der Landtag wurde am Sonntag gewählt. In Mödingen und Bergheim ging es auch um das geplante Dorfgemeinschaftshaus. Spätnachts steht ein vorläufiges Ergebnis.

Es war das bestimmende Thema der vergangenen Monate in Mödingen und Bergheim: Das geplante Dorfgemeinschaftshaus sollte ein Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger werden, doch hatte es auch Potenzial zur Spaltung. Während im Rest Bayerns am Sonntag über Land- und Bezirkstag abgestimmt wurde, zog es in Mödingen und Bergheim viele Bürgerinnen und Bürger wohl auch wegen dieses Projekts in die beiden Wahllokale. Kurz nach 0 Uhr waren die Wahlhelferinnen und -helfer mit der Auszählung fertig.

So stimmten die Bürger in Mödingen und Bergheim beim Bürgerentscheid ab

Das Ergebnis fällt eindeutig aus. Die Mödinger und Bergheimer haben mit eindeutigen Mehrheiten gegen beide Varianten gestimmt. Sowohl die Frage des Bürgerbegehrens nach der großen Variante mit Saalanbau als auch die Frage des Ratsbegehrens nach der kleinen Variante ohne Anbau wurden abgelehnt. Für die kleine Variante stimmten 177 Bürgerinnen und Bürger, dagegen 530. Für die große Variante stimmten 206, 515 lehnten sie ab. Spannend dürfte nun werden, wie es mit dem Projekt weitergeht. Im Vorfeld hatte es bereits Stimmen aus dem Gemeinderat gegeben, dass auch im Falle einer doppelten Ablehnung weiter am Projekt gearbeitet werden solle. Möglicherweise wird das ganze Projekt nun von Grund auf neu angegangen.

Interessantes Detail am Rande: In der Stichfrage fielen 296 der 516 gültigen Stimmen auf die kleine Variante ohne Anbau. Sie hätte allerdings nur Gültigkeit, wenn beide vorherigen Fragen mehrheitlich mit Ja beantwortet worden wären, was nicht der Fall war. Und: Diejenigen, die am Sonntag im Wahllokal in Bergheim abstimmt haben, haben mit 83 zu 80 Stimmen für die große Variante mit Saal gestimmt, die kleine Variante wiederum deutlich abgelehnt.

Die Auszählung dauerte länger, weil die Wahlhelfer zunächst die Ergebnisse der Landtags- und Bezirkstagswahl ermitteln mussten. Erst danach ging es an die drei Fragen auf dem Stimmzettel des Bürgerentscheids.