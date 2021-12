Mödingen

07:33 Uhr

In Mödingen hat jetzt eine Frau das Sagen im Wald

Plus Hanna Schnell ist die Försterin in Mödingen. Sie folgt auf Hermann Rupp. Was sich ändert – und was bleibt.

Von Brigitte Bunk

Wind und Schnee können Marc Koch und Hermann Rupp nicht aufhalten, als sie das neue Schild fürs Forstrevier Mödingen an der Wand des Hauses in der St.-Otmar-Straße 2 in Mödingen anbringen. Sie freuen sich, dass die neue Försterin nun offiziell im Dienst ist. Sie heißt Hanna Schnell, hat in Weihenstephan Forstingenieurwesen studiert und ihr Büro befindet sich in der ehemaligen Gemeindekanzlei in Mödingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

