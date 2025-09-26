Musikverein Mödingen spielt auf dem Oktoberfest

Der Musikverein Frohsinn Mödingen hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Auftritt hingelegt. Die Musikerinnen und Musiker durften am Eröffnungswochenende auf der Oidn Wiesn spielen. Mit dem Bus sind von Mödingen aus neben den Musikanten zudem Fans, Helferinnen und Helfer des Vereins nach München gereist, um diese bei seinen Auftritten zu unterstützen. Im Festzelt „Tradition“ auf der Oidn Wiesn beim Oktoberfest haben rund 35 Musikerinnen und Musiker für ausgelassene Stimmung bei den Gästen gesorgt.

Für die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Mödingen war es ein unvergessliches Erlebnis. Foto: Musikverein Mödingen

Neben der Blasmusik gibt es dort auch traditionelle Tänze und andere Vereine, die die vielen Gäste unterhalten. Nach einem Auftritt im Biergarten ging es für die Mödinger für zwei weitere Runden in das Festzelt. Zwischendurch konnten die Mitglieder das Festgelände erkunden. In einem mit rund 5000 Besucherinnen und Besuchern gefüllten Bierzelt zu spielen, war für den Verein ein ganz besonderes und unvergessliches Erlebnis. Die Kapelle aus Mödingen durfte den Landkreis Dillingen auf dem größten Volksfest der Welt vertreten und sieht das als große Ehre.

Der Musikverein Mödingen hat sich schon weit im Voraus für diesen Auftritt beworben. Die Chance, ausgewählt zu werden, ist jedoch ziemlich gering. Sowohl für die Musikerinnen und Musiker als auch die mitreisenden Unterstützer des Vereins war dieser Auftritt ein großer Meilenstein.