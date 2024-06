Unfall bei Mödingen: Frau ist schwer verletzt

Eine junge Frau hat sich bei einem Unfall bei Mödingen schwer verletzt. Warum der Unfall passierte, ist bisher unklar.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Kreisstraße DLG 4 zwischen Mödingen und Zöschlingsweiler erlitt eine 30-jährige Autofahrerin schwerere Verletzungen. Gegen 9.50 Uhr war die 30-Jährige mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße in Richtung Zöschlingsweiler unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Graben und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Das Auto hat einen Totalschaden

Sie erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An Ihrem Auto entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von rund 5.000 Euro. Für die Maßnahmen vor Ort unterstützte die freiwillige Feuerwehr Wittislingen. (AZ)