Mödingen: Unfall: Zwei Autos stoßen bei Mödingen zusammen

Mödingen

Unfall: Zwei Autos stoßen bei Mödingen zusammen

Eine 28-Jährige will in einen Feldweg einbiegen und übersieht dabei ein anderes Auto. Die Polizei spricht von einem Schaden im unteren vierstelligen Bereich.
    Auf der Kreisstraße bei Mödingen ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen.
    Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    Auf der Kreisstraße DLG4 bei Mödingen sind am Mittwochmorgen zwei Autos zusammengestoßen, verletzt wurde niemand. Am Morgen fuhr eine 28-Jährige von Zöschlingsweiler nach Mödingen und bog laut Polizeiangaben gegen 8 Uhr nach links in einen Feldweg ab. Dabei übersah sie offenbar eine 35-Jährige, die in ihrem Pkw entgegenkam, und nahm ihr laut Polizei die Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Unfallverursacherin muss mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

