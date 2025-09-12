Der Radweg zwischen Mödingen und Ziertheim ist eröffnet

Einen rund drei Kilometer langen Geh- und Radweg zwischen Mödingen und Ziertheim konnten die beiden Gemeinden und der Landkreis gemeinsam mit den beteiligten Projektpartnern rechtzeitig zum am Wochenende stattfindenden Donautal-Radelspaß eröffnen. Das Teilstück stellt gleichzeitig eine Verbindung zwischen dem Radweg entlang der Kreisstraße DLG 4 und dem Radweg auf der Trasse der ehemaligen Härtsfeldbahn dar.

Die beiden Bürgermeister Walter Joas, Mödingen, und Thomas Baumann, Ziertheim, freuen sich über den Anschluss an das Radwegenetz: „Unsere Bürger können nun wesentlich sicherer mit dem Fahrrad fahren.“ Für den Landkreis bedeutet der Lückenschluss eine weitere Verbesserung des bereits gut ausgebauten Radwegenetzes. „Der Radtourismus hat sich in den zurückliegenden Jahren sehr positiv entwickelt“, so wird Landrat Markus Müller in einer Pressemitteilung zitiert. „Mit dem Anschluss an den Radweg auf der ehemaligen Härtsfeldbahnlinie sind die Möglichkeiten für Radfahrer nun noch größer.“ Ausprobieren können alle Radbegeisterten die neue Wegeführung am kommenden Sonntag im Rahmen des Donautal-Radelspaß.

Die Planungen für den Radweg begannen bereits 2018

Der Geh- und Radweg wurde in zwei Abschnitten gebaut. Auf der Gemarkung Mödingen wurden bestehende Feld- und Waldwege radtauglich gemacht. Im zweiten Teil wurde entlang der Kreisstraße DLG 9 eine neue Radwegeführung geplant. Dafür mussten zwei Förderanträge aus Programmen vom Land Bayern und vom Bund gestellt werden. Die Beantragung der Fördermittel sowie Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung übernahm die Tiefbauverwaltung des Landkreises, der sich zudem an den nicht geförderten Kosten in Höhe von 20.000 Euro beteiligt. Den Großteil der Summe von über einer Million Euro wird zu 75 Prozent aus den Förderprogrammen bestritten. Für die beiden Gemeinden verbleiben rund 250.000 Euro, wobei Mödingen den größeren Anteil trägt.

Beschlossen wurde der Bau im Juni 2023 durch den Ausschuss für Kreisentwicklung. Bereits im Mai konnten die Bauleistungen abgenommen werden. Die Planungen selbst reichen ins Jahr 2018 zurück. Die damalige Trassenführung scheiterte am Grunderwerb. Nachdem 2023 der Freistaat das Förderprogramm für Radwege auch auf den Ausbau von Feld- und Waldwegen erweiterte, führte der Landkreis einen neuen Beschluss herbei. Der Verlauf des Radweges wurde auf die Südseite der DLG 9 verlegt und somit die Realisierung ermöglicht.

In einem dritten Bauabschnitt soll noch eine höhenfreie Querung der Staatsstraße 2032 in Ziertheim erfolgen. Mit einer Unterführung des Radweges soll die Anbindung an den Geh- und Radweg von Wittislingen nach Ziertheim und Ballmertshofen erfolgen. (AZ)