Auf die letzten drei Wurf verpasst Mörslingen den Sieg

Beim 4:4-Remis (3286:3279) des Kegel-Bayernligisten Mörslingen in Puchheim war Kapitän Bernd Steinbinder mit 591 Holz bester SKKler. Die Nordschwaben mussten erneut auf den verletzten Daniel Karmann verzichten. So kegelten Mike Kell und Andreas Engelmayer am Start. Kell holte gegen seinen ehemaligen Teamkollegen den Punkt. Engelmayer kam mit den schweren Bahnen nicht zurecht und unterlag. Mit einem Vorsprung von 26 Kegel ging die Mitte ins Rennen. Ersatzmann Michael Bauer zog ein spannendes Match im letzten Durchgang auf seine Seite. Auch das Duell von Bernd Steinbinder entschied sich in der letzten Serie zugunsten des SKKlers. Zwischenstand: 1:3 und 61 Plusholz. Fabian Frank und Matthias Nippert bildeten die Schlussformation. Frank kegelte auf Augenhöhe, am Ende ging der vierte MP auf das SKK-Konto. Nippert bekam es mit einem der besten Bayernliga-Spieler Maximilian Moser zu tun. Im letzten Viertel spielte Moser 161 Kegel und drehte mit zwei „Neuner“ auf die letzten drei Wurf das Spiel. Mörslingen musste sich mit einem Unentschieden zufriedengeben.

Ergebnisse: Klause – Kell 0:1 (1:3/497:572), Drescher – Engelmayer 1:0 (2:2/544:495), Haubrih – Baur 0:1 (2:2/523:544), Göller – Steinbinder 0:1 (1:3/577:591), Riederer – F. Frank 0:1 (2:2/548:564), Moser – Nippert 1:0 (4:0/597:513)

Wichtiger Erfolg für Mörslingen II

Die Bezirksliga-„Zweite“ erzielte einen wichtigen 6:2-Sieg (3323:3271) beim KRC Kipfenberg III. Wolfgang Lang spielt mit 614 Kegel nicht nur den Tagesbestwert, sondern schraubte auch seine persönliche Bestleistung hoch. Mike Kell als Kapitän Philipp Weber sicherten am Start beide Punkte und 91 Plusholz. Die Mittelpaarung mit Matthias Nippert und Wolfgang Lang (614) siegte ebenfalls und erhöhte auf 164 Plusholz. Peter Laßmann und Fabian Veh hatten zwar gegen starke Kontrahenten das Nachsehen, jedoch brachten aber den Vorsprung über die Ziellinie.

Ergebnisse: Kerschenlohr – Kell 0:1 (1:3/524:583), W. Christl – Ph. Weber 0:1 (2:2/518:550), Bauer – Nippert 0:1 (2:2/499:520), Paolini – Lang 0:1 (1:3/562:614), A. Christl – Laßmann 1:0 (4:0/606:556), Papp – Veh 1:0 (3:1/562:500

Mörslingens G2 und G3 kassierten Niederlagen in der Kreisklasse bzw. Kreisklasse A. Trotz starker 593 Holz von Thomas Weber verlor die G2 gegen Gast Munningen G3 mit 2:4 (2014:2065). Den zweiten Mannschaftspunkt holte Josef Bobinger. Die G3-Mannschaft um Kapitän Josef Frank unterlag der G2 von Ichenhausen-GZ glatt 0:6 (1799:1955).

Ergebnisse G2: Otter – M. Schwab 0:1 (0:4/457:520), Bobinger – Schultz 1:0 (3:1/468:456), Pegoretti - J. Schwab 0:1 (0:4/496:552), Th. Weber – Bucher 1:0 (3:1/593:537) Ergebnisse G3: J. Frank – Sommer 0:1 (2:2/483:493), Schirmer – Steinmeyer 0:1 (2:2/467:474), Erdmann – R. Kreuzer 0:1 (0:4/419:484), M. Frank – A. Kreuzer 0:1 (0:4/430:504)