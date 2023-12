Mörslingen

Sie hat den Krebs besiegt: Die kleine Ida ist ein wahres Weihnachtswunder

Plus Das dreijährige Mädchen Ida aus Mörslingen musste Anfang des Jahres den schweren Kampf gegen Krebs aufnehmen. Sie hat es geschafft. Wie es ihr heute geht.

Von Simone Fritzmeier

Das silberne Zepter hält sie fest in ihrer Hand und die passende Krone ziert ihren zarten Kopf. Und das Elsa-Kleid und die glitzernde Strumpfhose dürfen natürlich nicht fehlen. Ida sieht wie eine kleine Eisprinzessin auf dem Foto aus. Das Bild haben Elisabeth und Ralph Wendler Anfang des Jahres von ihrer Tochter gemacht. Nicht beim Spielen mit Freundinnen oder auf einer Faschingsparty im Kindergarten. Das Foto ist im Krankenhaus in Ulm entstanden. Denn ihre kleine Prinzessin war zu diesem Zeitpunkt schwer krank, mehr noch: lebensbedrohlich krank. Ida hatte eine sehr aggressive Form der Leukämie und brauchte dringend eine Stammzellenspende. Diese Schockdiagnose hat die Familie aus Mörslingen völlig unvorbereitet getroffen, war ihre Tochter doch bis dahin putzmunter. Am 11. Januar dieses Jahres hat sich ihr Leben komplett verändert, alles drehte sich darum, dass Ida gesund wird. Und die Dreijährige hat gekämpft – und wie.

Nach neun Monaten im Krankenhaus kann Ida nun Weihnachten daheim feiern

Neun Monate später. Es ist früher Abend, es ist bereits dunkel. Die Rollladen an den Fenstern sind nach unten gelassen, durch die Türe sieht man adventliche Lichter – und man hört lautes Lachen und Kinderstimmen. Mama Elisabeth öffnet die Tür, auf dem Arm hält sie die jüngere Tochter Lotta. Papa Ralph folgt den beiden und ihm direkt Ida. Wie ein Wirbelwind springt sie durch den Flur, dreht sich und zeigt stolz ihr schönes Kleid. "Ich bin eine echte Prinzessin", sagt sie und schaut dabei sehr bestimmend. Schmetterlinge zieren das Kleid, das natürlich pinkfarben ist. "Das gefällt mir sehr gut", plappert sie weiter und schon ist sie wieder um die Kurve in Richtung Wohnzimmer verschwunden. Ihr kleine Schwester Lotta stöpselt so schnell sie kann hinterher.

