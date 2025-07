Damit Gottesdienste in Mörslingen in einem würdigen Rahmen gefeiert werden

Im Rahmen eines Gottesdienstes in der Pfarrkirche „St. Martin“ ist in diesen Tagen Mesnerin Cornelia Wiedenmann für ihren 25-jährigen Mesnerdienst geehrt worden. Mit Hingabe und Sorgfalt sorge sie dafür, dass Gottesdienste in würdigem Rahmen stattfinden können, heißt es in der Mitteilung der Pfarrgemeinde.

Der leitende Pfarrer Pater Binu Joseph Kachappilly dankte im Namen der Pfarrei für die Treue, das Engagement und die kommunikative Art der Mesnerin und überreichte zusammen mit der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Eva Willer und dem Kirchenpfleger Thomas Kraus ein Präsent. Seinen Dank richtete Pater Binu auch an dem Ehemann Lothar Wiedenmann, der seine bei ihrer vielseitigen Aufgabe tatkräftig unterstütze.

Urkunde des Generalvikars und Silbernes Ehrenkreuz

Martin Riegler als Dekanatsvorsitzender der Mesnervereinigung überbrachte die Gratulation der Diözese Augsburg in Form einer Urkunde vom Generalvikar sowie dem Silbernen Ehrenkreuz.

Cornelia Wiedenmann dankte in einer kurzen Ansprache für „die gute Zusammenarbeit und das schöne Miteinander“. Ihre Heimatkirche sei für sie nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern vielmehr auch spirituelle Heimat. Sie dankte allen kirchlich Engagierten für die gute Zusammenarbeit und letztlich auch der gesamten Pfarrgemeinde. Sie sehe ihre Aufgabe nicht nur als Dienst an der Kirche, sondern als Dienst für Gott und den Menschen. „Ich freue mich darauf, diesen Weg mit Gottes Hilfe weiterzugehen“, betonte die Mesnerin.

Alois Hammelmeir und Manfred Harlacher verabschiedet

Im Anschluss an die Messe wurden bei den Feierlichkeiten auch die ausscheidenden Kirchenverwaltungsmitglieder Alois Hammelmeir und Manfred Harlacher verabschiedet. Pater Binu dankte ihnen für ihr langjähriges, ehrenamtliches Engagement. (AZ)