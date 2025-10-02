16-Jähriger wird bei Unfall mit Motorrad leicht verletzt

Auf der Landstraße zwischen Wittislingen und Ziertheim hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads verletzt. Von Leichtkrafträdern spricht man bei Motorrädern mit einer Motorgröße zwischen 50 und 125 Kubikzentimetern Hubraum.

16-Jähriger bei Motorradunfall nahe Ziertheim leicht verletzt

Gegen 14.05 Uhr fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Auto über die Staatsstraße in Richtung Ziertheim. Um nach links in einen Feldweg abzubiegen, bremste sie ihr Auto ab. Zu dem Zeitpunkt fuhr hinter ihr der 16-jährige Motorradfahrer und fuhr auf ihren Wagen auf. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 5000 Euro. (AZ)