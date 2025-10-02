Icon Menü
Motorradfahrer auf Straße zwischen Ziertheim und Wittislingen leicht verletzt

Ziertheim

16-Jähriger wird bei Unfall mit Motorrad leicht verletzt

Eine Autofahrerin biegt bei Ziertheim von der Landstraße auf einen Feldweg ab, doch der Motorradfahrer hinter ihr fährt ihr auf und muss ins Krankenhaus gebracht werden.
    • |
    • |
    • |
    Ein Jugendlicher hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Wittislingen und Ziertheim verletzt. Dabei war er mit einem Leichtkraftrad unterwegs.
    Ein Jugendlicher hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Wittislingen und Ziertheim verletzt. Dabei war er mit einem Leichtkraftrad unterwegs. Foto: dpa (Symbolbild)

    Auf der Landstraße zwischen Wittislingen und Ziertheim hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads verletzt. Von Leichtkrafträdern spricht man bei Motorrädern mit einer Motorgröße zwischen 50 und 125 Kubikzentimetern Hubraum.

    16-Jähriger bei Motorradunfall nahe Ziertheim leicht verletzt

    Gegen 14.05 Uhr fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Auto über die Staatsstraße in Richtung Ziertheim. Um nach links in einen Feldweg abzubiegen, bremste sie ihr Auto ab. Zu dem Zeitpunkt fuhr hinter ihr der 16-jährige Motorradfahrer und fuhr auf ihren Wagen auf. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 5000 Euro. (AZ)

