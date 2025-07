Motorradfahrer wird bei Unfall in der Nähe von Bächingen schwer verletzt

Bei Bächingen ist es auf der Kreisstraße 34 am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 56-Jähriger hatte mit seinem Auto gegen 14.30 Uhr die Kreisstraße 34 in nördliche Fahrtrichtung befahren. Auf dem geraden Teilstück der Strecke nach den dortigen Baggerseen wollte der Autofahrer laut Polizeibericht nach links in einen Feldweg einbiegen. Als er daraufhin zum Abbiegevorgang ansetzte, prallte ein herannahender 39-jähriger Motorradfahrer gegen die linke Pkw-Seite, so die Information aus dem Polizeibericht.

Der Motorradfahrer wurde ins Universitätsklinikum gebracht

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kradfahrer über das Dach des Pkw in das angrenzende Feld geschleudert. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei soll der 39-Jährige zum Glück außer Lebensgefahr sein. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Augsburg gebracht. Der Fahrer des Pkw und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Auch die Feuerwehr war vor Ort

Zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn war die Freiwillige Feuerwehr Bächingen mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (AZ)