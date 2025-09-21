Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Zusamaltheim schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Zusamaltheim erlitten. Der 22-Jährige war gegen 16 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Kreisstraße DLG 2 von Dillingen kommend in Richtung Zusamaltheim unterwegs.

22-Jähriger erleidet Fraktur und verschiedene Prellungen

Aus bislang ungeklärter Ursache verriss der junge Mann laut Polizeibericht das Vorderrad, stürzte auf die Straße, schlitterte in ein Straßenschild und blieb im Straßengraben liegen. Der Motorradfahrer zog sich eine Fraktur und diverse Prellungen zu und wurde vom Rettungsdienst schwer ins Dillinger Kreiskrankenhaus gebracht. (AZ)