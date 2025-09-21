Icon Menü
Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Zusamaltheim schwer verletzt

Zusamaltheim

Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Zusamaltheim schwer verletzt

Der 22-Jährige stürzt und prallt gegen ein Straßenschild. Er erleidet mehrere Verletzungen.
    Schwere Verletzungen hat sich ein 22-Jähriger am Samstagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Zusamaltheim zugezogen.
    Schwere Verletzungen hat sich ein 22-Jähriger am Samstagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Zusamaltheim zugezogen. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Zusamaltheim erlitten. Der 22-Jährige war gegen 16 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Kreisstraße DLG 2 von Dillingen kommend in Richtung Zusamaltheim unterwegs.

    22-Jähriger erleidet Fraktur und verschiedene Prellungen

    Aus bislang ungeklärter Ursache verriss der junge Mann laut Polizeibericht das Vorderrad, stürzte auf die Straße, schlitterte in ein Straßenschild und blieb im Straßengraben liegen. Der Motorradfahrer zog sich eine Fraktur und diverse Prellungen zu und wurde vom Rettungsdienst schwer ins Dillinger Kreiskrankenhaus gebracht. (AZ)

