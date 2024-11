Schulen aus dem Landkreis als „gute gesunde Schulen“ ausgezeichnet

Im Rahmen eines Festakts in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche überreichten Kultusministerin Anna Stolz und Gesundheitsministerin Judith Gerlach Urkunden an 320 Schulen in Bayern, die sich als „gute gesunde Schulen“ hervorgetan haben. Unter den ausgezeichneten Schulen waren aus dem Landkreis Dillingen die Grundschule Buttenwiesen, die Grund- und Mittelschule Höchstädt, die Mittelschule Lauingen und die Realschule Lauingen.

„Die ausgezeichneten Schulen haben es auf bemerkenswerte Weise geschafft, Gesundheit aktiv in ihren Schulalltag zu integrieren“, so Kultusministerin Anna Stolz. Damit leisteten sie einen wertvollen Beitrag zur Förderung des Wohlbefindens für die Schülerinnen und Schüler und die gesamte Schulfamilie. Auch Gesundheitsministerin Judith Gerlach erklärte: „Es ist großartig, dass sich immer mehr Schulen am Landesprogramm beteiligen. Wer die Bedeutung eines gesunden Lebensstils schon in jungen Jahren lernt, legt einen wichtigen Grundstein dafür, gesund zu bleiben!“

Gesunde Ernährung und Bewegung in den Schulalltag in Buttenwiesen, Lauingen und Höchstädt integriert

Die beiden Ministerinnen gratulierten Schulleiterin Sibylle Krause zur Neugestaltung des Schulgartens der Grundschule Buttenwiesen und zur Erarbeitung eines neuen Konzeptes für das Sport- und Spielefest. Rektorin Josefa Strehle von der Mittelschule Lauingen hatte unter anderem den Elternbeirat bei der Zubereitung eines gesunden vegetarischen Schulfrühstücks an ihrer Seite. Birgit Spring, in der erweiterten Schulleitung der Realschule Lauingen tätig, freute sich ebenfalls über die Auszeichnung: „Unserer Schule ist es ein besonderes Anliegen, den Schülerinnen und Schülern den Sinn und die Bedeutung einer nachhaltigen Gesundheitsprävention zu vermitteln. Deshalb machen wir bei der guten gesunden Schule gerne weiter mit!“ Die Grundschule Höchstädt schließlich hatte mit ihrer „Nichtschwimmer-Offensive“ und der Arbeitsgemeinschaft „gesunde Schule“, zwei Projekte eingereicht. Dabei waren die beteiligten Schülerinnen und Schüler das ganze Schuljahr über unter der Leitung von Lehrerin Teresa Murr sportlich aktiv, lernten meditative Übungen kennen und kochten gemeinsam. Für die Projekte erhielt Rektor Helmut Herreiner in München ebenfalls viel Lob. Die Vertreter der vier Schulen aus Buttenwiesen, Lauingen und Höchstädt bei dem Festakt in der Hofkirche in München waren sich einig, dass sie alle weiterhin hinter dem Konzept der „guten gesunden Schule“ stehen. Sie haben allesamt auch schon Ideen, die sie zusammen mit ihren Lehrkräften an den Schulen vor Ort in diesem Schuljahr in die Tat umsetzen wollen. (HER)